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Ангарский пьяный дебош на борту самолёта из Таиланда


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Сегодня, 20:18
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Ангарский пьяный дебош на борту самолёта из Таиланда

Две жительницы города Ангарска Иркутской области утроили пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Пхукета в Иркутск, сообщила корр. ИА «БайкалПост» пресс-секретарь Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Инцидент произошёл 1 ноября. Прибывшие к самолёту полицейские установили, что две ангарчанки вступили в конфликт с ещё одной пассажиркой из Иркутска. Предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что они мешали работе проводников и отдыху других пассажиров.

В отношении этих девушек составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», штраф по которой составляет до 1 тысячи рублей. Сейчас проводится дальнейшая проверка по этому инциденту.

ircity.ru
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