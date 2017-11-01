Ангарский пьяный дебош на борту самолёта из Таиланда

Инцидент произошёл 1 ноября. Прибывшие к самолёту полицейские установили, что две ангарчанки вступили в конфликт с ещё одной пассажиркой из Иркутска. Предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что они мешали работе проводников и отдыху других пассажиров.В отношении этих девушек составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», штраф по которой составляет до 1 тысячи рублей. Сейчас проводится дальнейшая проверка по этому инциденту.