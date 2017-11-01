В Ангарске автомобилистка стала жертвой мошенников

47-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стала жертвой обмана и лишилась денежных средств. Ангарчанка, задавшись целью приобрести иномарку, нашла интернет-портале «Дром.ру» объявление о продаже автомобиля. Дальше события разворачивались по ставшей уже широко используемой мошенниками схеме.Не убедившись в наличии машины по факту, не увидев правоустанавливающих документов, потерпевшая после звонка так называемому продавцу иномарки, перевела тому в Ханты-Мансийский округ в качестве предоплаты 115 тысяч рублей. После чего объявление с сайта пропало, человек, якобы продававший машину, перестал выходить на связь и отвечать на звонки, телефон был отключен.В настоящее время сотрудниками полиции проводится расследование.Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. При попытке купить или продать что-либо посредством интернета, нужно помнить, что есть большая вероятность стать жертвой аферистов.