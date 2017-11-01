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В Иркутске, в результате ДТП погибла женщина


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Вчера, 11:24
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В Иркутске, в результате ДТП погибла женщина

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина-пешеход.

4 ноября в 14 часов 40 минут в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение об аварии на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино. Было установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Шакман», следуя по объездной дороге микрорайона Ново-Ленино, со стороны переулка 18-ый Советский, в направлении улицы Трактовая допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

В настоящее время личность погибшей устанавливается, полиция просит граждан оказать содействие. Предположительно возраст гражданеи около 65-70 лет; волосы русые; была одета в красную болоньевую куртку с черными замками; футболку с черными, белыми и красными поперечными полосками; джинсы синие, полу-сапоги черные.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться по телефону 02 или 21-76-03.

Отделение пропаганды Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»
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