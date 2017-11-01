В Иркутске, в результате ДТП погибла женщина

4 ноября в 14 часов 40 минут в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение об аварии на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино. Было установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Шакман», следуя по объездной дороге микрорайона Ново-Ленино, со стороны переулка 18-ый Советский, в направлении улицы Трактовая допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.В настоящее время личность погибшей устанавливается, полиция просит граждан оказать содействие. Предположительно возраст гражданеи около 65-70 лет; волосы русые; была одета в красную болоньевую куртку с черными замками; футболку с черными, белыми и красными поперечными полосками; джинсы синие, полу-сапоги черные.По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться по телефону 02 или 21-76-03.