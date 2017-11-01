Кухонным ножом в спину

Следственным отделом по городу Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 31 октября вечером в одном из домов по улице Садовая города Ангарска, между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Один из мужчин, схватив кухонный нож, нанес другому удар в спину.
От полученного повреждения 66-летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемый был задержан на месте преступления сотрудниками Росгвардии. Им оказался ранее не судимый 63-х летний местный житель.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СКР по Иркутской области