Кухонным ножом в спину

По версии следствия, 31 октября вечером в одном из домов по улице Садовая города Ангарска, между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Один из мужчин,От полученного повреждения 66-летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемый был задержан на месте преступления сотрудниками Росгвардии. Им оказался ранее не судимый 63-х летний местный житель.В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.