Трое человек погибли при столкновении легковушки и фуры

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Столкновение легковушки и фуры произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области вчера вечером, 6 ноября, примерно в 19.00. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне ВАЗа, погибли. Еще одного малыша госпитализировали. Известно, что в результате дорожной аварии кабина грузовика загорелась.
Об этом сообщает ИА IrkutskMedia
со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По предварительной информации, столкновение с фурой произошло на встречной полосе. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.