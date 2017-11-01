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Трое человек погибли при столкновении легковушки и фуры


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Вчера, 12:19
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Трое человек погибли при столкновении легковушки и фуры
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Столкновение легковушки и фуры произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области вчера вечером, 6 ноября, примерно в 19.00. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне ВАЗа, погибли. Еще одного малыша госпитализировали. Известно, что в результате дорожной аварии кабина грузовика загорелась.

Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительной информации, столкновение с фурой произошло на встречной полосе. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
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