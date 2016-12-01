Картины даром

Такие подарки ангарские художники ещё не делали никогда.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

Смысл лотереи прост: посетители покупают билет на выставку, он им даёт право не только увидеть работы художников, но и поучаствовать в розыгрышах. Первый пройдёт 28 декабря, в нём будут участвовать билеты, купленные с 22 по 28 декабря включительно. Второй розыгрыш состоится уже в 2017 году – 14 января. Там будут разыграны билеты, купленные с 3 по 14 число. Обладателям счастливых билетов вручат подарки – картины или предметы декоративного творчества от именитых ангарских художников Александра ИМЕДЕЕВА, Владимира ИВАНОВА, Татьяны ДАНИЛОВОЙ, Алексея РЮТИНА и других. Всего в призовом фонде 17 работ.- Владимир Иванов, один из идейных вдохновителей лотереи, в призовой фонд предоставил две свои миниатюры, выполненные маслом.В самом музее говорят, что сначала с опаской отнеслись к такой идее - картины стоят дорого, и художники их продают. Но, как оказалось, творчество над коммерцией взяло верх. Все с большим удовольствием откликнулись и приняли участие. Художница Татьяна Данилова, например, специально для этого написала натюрморт.Рождественская выставка проходит ежегодно. В этот раз здесь представлено 76 работ от 40 авторов. Все они объединены одной идеей – рождественское настроение и ощущение чуда. Здесь не только живопись, но и скульптура, декорации, есть работы в смешанной технике – на холсте и масло, и ткань, и бумага. Много работ с изображением главного символа наступающего года – петуха.- делится впечатлениями директор Ангарского городского музея Вера ПАВЛОВЕЦ.С 30 декабря по 2 января попасть на выставку уже не получится. А вот с 3 января двери будут открыты. Посмотреть работы можно будет с 10 до 18 часов. Не будет работать музей и в рождественские дни, с 7 по 9 января. Не забывайте сохранять билеты со специальными новогодними штампиками, разыграть их сможете 28 декабря, в 17 часов, или 14 января, в 14 часов. Розыгрыши будут проходить в выставочном зале музея минералов на улице Глинки, 25.