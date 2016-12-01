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Улыбаемся и машем


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Вчера, 15:23
 Количество просмотров: 90
    

Улыбаемся и машем


Енотиха Жужа - моя любимица. Так и забрала бы домой!


Обычные зоопарки не всегда производят на меня позитивное впечатление. Оказалось, я просто не туда ходила, - в ангарском контактном зоопарке «Лапки» радовалась как ребенок.
Здесь обитают милейшие существа: цыплята, карликовые кролики, еноты (обожаю!), морские свинки, дикобразы, минипиги (карликовые хрюшки) и конечно, символ года –петушок размером с голубя. Есть даже небольшой крокодил – чуть больше метра.


Улыбаемся и машем


Юная 5-месячная козочка любит, когда ей чешут голову, и с удовольствием есть морковку.


Всех этих животных (кроме крокодила, конечно) можно трогать, причем, не через загончик, а напрямую. Вас и вашего ребенка от этих милых и пушистых отделять ничего не будет. Представляете, сколько радости может принести такое общение!


Улыбаемся и машем


Кажется, пафосный Гоша считает себя гвоздём программы.


Кроме того, покупая входной билет (200 рублей – взрослый, 150 - детский), вы можете бесплатно сфотографироваться и снять видео на свой гаджет. Готовое моментальное фото стоит 250 рублей. Также можно покормить животных тем, что продают в зоопарке («своим» кормить строго запрещено).
Контролируют весь процесс две милые девушки, которые при необходимости интересно расскажут о животных. Подробную экскурсию необходимо заказывать заранее (без дополнительной платы), главное, чтобы было от 12 до 40 человек.


Информация для щепетильных родителей: зоопарк работает, соблюдая все необходимые нормы. Животные привиты и ухожены, в помещении зоопарка каждый день проводят уборку. А раз в полгода делают чистку озоном. Благодаря такой аккуратности, и животные, и посетители чувствуют себя комфортно. Кстати, зоопарк украсили елочками, правда, прикрепили их на потолок, по понятным причинам. Получилось оригинально и нарядно.

Посетить зоопарк можно в любой день, даже в праздничный -

с 10.00 до 19.00.

Поверьте, если 1-го января вы сходите всей семьей или с друзьями в контактный зоопарк «Лапки», этот Новый год вам запомнится навсегда.

85 квартал, дом 29.
ТЦ "Легенда" - 1 этаж

Елена ГААС
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