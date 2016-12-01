Улыбаемся и машем

Обычные зоопарки не всегда производят на меня позитивное впечатление. Оказалось, я просто не туда ходила, - в ангарском контактном зоопарке «Лапки» радовалась как ребенок.Здесь обитают милейшие существа: цыплята, карликовые кролики, еноты (обожаю!), морские свинки, дикобразы, минипиги (карликовые хрюшки) и конечно, символ года –петушок размером с голубя. Есть даже небольшой крокодил – чуть больше метра.Всех этих животных (кроме крокодила, конечно) можно трогать, причем, не через загончик, а напрямую. Вас и вашего ребенка от этих милых и пушистых отделять ничего не будет. Представляете, сколько радости может принести такое общение!Кроме того, покупая входной билет (200 рублей – взрослый, 150 - детский), вы можете бесплатно сфотографироваться и снять видео на свой гаджет. Готовое моментальное фото стоит 250 рублей. Также можно покормить животных тем, что продают в зоопарке («своим» кормить строго запрещено).Контролируют весь процесс две милые девушки, которые при необходимости интересно расскажут о животных. Подробную экскурсию необходимо заказывать заранее (без дополнительной платы), главное, чтобы было от 12 до 40 человек.Информация для щепетильных родителей: зоопарк работает, соблюдая все необходимые нормы. Животные привиты и ухожены, в помещении зоопарка каждый день проводят уборку. А раз в полгода делают чистку озоном. Благодаря такой аккуратности, и животные, и посетители чувствуют себя комфортно. Кстати, зоопарк украсили елочками, правда, прикрепили их на потолок, по понятным причинам. Получилось оригинально и нарядно.