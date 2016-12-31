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Редкие птицы


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Вчера, 22:39
 Количество просмотров: 50
    

Редкие птицы
Мы привыкли видеть этих девчонок на стадионе, в этот раз они зажигали в зале.
Фото Вячеслава ФОМИНА

В Ангарске 27 декабря в ДК «Нефтехимик» прошёл ежегодный фестиваль молодёжных субкультур «Белая ворона». Этот фестиваль проводится с целью поддержки неформальной молодёжи уже шестой год подряд, и с каждым годом он привлекает всё больше участников. В этот раз показать себя решили более 160 участников.

В основном это люди творческие, образованные и талантливые. Участникам фестиваля от 14 до 30 лет. Всех участников разделили по 4 номинациям: «Короли улиц», здесь выступали танцевальные коллективы, «Рок стар» - музыканты, «Свобода слова» - исполнители рэпа, «Эксклюзив» - все остальные, чей жанр определили как оригинальный (барабанщики, музыкальные группы).

Где все эти ребята прячутся в обычной жизни? Для большинства зрителей было новостью, что и у нас в Ангарске есть настоящие звёзды. Особенно всех поразили музыканты. Конечно, они исполняют не свою музыку, а играют уже ставшие популярными хиты – «Экспонат» группы «Ленинград» или «киношная» «Группа крови». Но это даже и хорошо - у зрителей была возможность подпевать. Лучшими в этой номинации жюри признало группу TheViolets. Ангарчанам эти ребята уже знакомы, летом они бесплатно выступали возле одного из торговых центров.

А вот барабанщик-импровизатор Диня (он так представился) АСТАШИН решил не ограничиваться исполнением музыки, а показал настоящую сценку. Он, кстати, и взял победу в своей номинации. Победителем в номинации «Свобода слова» стала группа «Качели». Кстати, тексты к своим песням они пишут сами.

Самый большой состав участников был представлен в номинации «Короли улиц». На сцену вышли как самоучки, так и профессиональные, уже давно знакомые всем танцевальные коллективы. Как, например, группа поддержки нашей хоккейной команды «Ермак» FireGirls. Победили девушки из танцевальной студии «Манго».

- Раньше «белых ворон» было видно издалека, это были ребята, которые сильно выделялись внешне. Сейчас они больше наполнены внутренне, творческие и креативные. Здорово, когда у нас такая молодёжь, сразу видно, что нам в старости их обсуждать не придётся, - смеётся ведущий и соорганизатор фестиваля Анатолий КЮРС.

Ольга КНЯЗЕВА
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