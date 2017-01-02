Ангарские дети привезли с конкурса гран-при

С 10 по 13 января 2017 года в Москве проходил Международный конкурс детского и молодежного творчества Кубок «Art-Premium – People Awards».Фестиваль собрал 6000 участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Гала-концерт и награждение победителей конкурса проходило в Государственном Кремлевском Дворце. В конкурсе приняли участие воспитанники «Детская школа искусств № 3» Ангарска.По итогам поездки гран-при конкурса в номинации «Инструментальное исполнительство - соло» завоевал Александр Алексеев (гитара). Лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнительство - соло» стал Денис Кнорозов (гитара). Высокую оценку профессионального жюри получили воспитанники преподавателя Екатерины Николаевны Матвиенко. Образцовый детский коллектив оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» под руководством директора ДШИ № 3 Татьяны Владимировны Зелениной стал лауреатом I степени в номинации «Народный оркестр».