Чай, флейта, порисуем

Рисовать можно не только красками и карандашами. Но и углём, песком, шоколадом, чайным настоем… Необычное атмосферное мероприятие, как модно нынче выражаться, прошло 11 февраля в музее минералов.
В музейных залах играла живая флейта, перебиваемая барабанной дробью. Зрители могли в любой момент встать со стула и отправиться бродить между музыкантами и художниками. Художники на наших глазах создавали картины.
Проект «Пейзажи, нарисованные чаем» представлял собой музыкальную композицию и мелодекламации, сопровождаемые видеоинсталляцией. Не совсем понятные слова означают создание перед публикой произведения искусства и наложение на литературный текст музыкальной импровизации. Прямо на глазах зрителей рождался портрет, пейзаж или натюрморт в коричнево-охровых тонах, нарисованный чаем.
Впрочем, как по секрету признались художники, рисунок только одним даже самым ядреным чайным настоем вряд ли бы получился. Поэтому для большей выразительности добавляли в заварку еще и акварель... ...
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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
Оксана ТИХАЯ