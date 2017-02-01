Чай, флейта, порисуем

Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Оксана ТИХАЯ

В музейных залах играла живая флейта, перебиваемая барабанной дробью. Зрители могли в любой момент встать со стула и отправиться бродить между музыкантами и художниками. Художники на наших глазах создавали картины.Проект «Пейзажи, нарисованные чаем» представлял собой музыкальную композицию и мелодекламации, сопровождаемые видеоинсталляцией. Не совсем понятные слова означают создание перед публикой произведения искусства и наложение на литературный текст музыкальной импровизации. Прямо на глазах зрителей рождался портрет, пейзаж или натюрморт в коричнево-охровых тонах, нарисованный чаем.Впрочем, как по секрету признались художники, рисунок только одним даже самым ядреным чайным настоем вряд ли бы получился. Поэтому для большей выразительности добавляли в заварку еще и акварель...