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Евровидение на Украине без России


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Вчера, 12:09
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Украина считает Россию страной-агрессором, а потому составила списки тех артистов, которые якобы угрожают её национальной безопасности. Хотя это явственный бред, потому что национальной безопасности Украины в первую очередь угрожают чиновники, которые такие списки составляют.

В списки попали почти все настоящие артисты, ну разве что за исключением совсем юных ребят, о которых украинские чиновники просто не знают.

И оказались в этих списках те, кто своими поступками и своим творчеством в той или иной степени декларировал любовь к Родине.

Отдельным небольшим списком перечислены те, кто до такой «ерунды» не опускался. Хотя некоторые из них уже давно готовы «опуститься», поскольку это непостижимым образом сказалось на их кошельках. Ну не ценят у нас предателей.

Так что Украина не пустит к себе российских артистов, если они любят Родину.

Но на кой чёрт Родине другие артисты!

Поэтому считаю, не надо мудрить — всё очень просто: Россия не может предоставить своих участников по причине отсутствия среди них необходимых Украине подонков и скотов.

Уверен, Украина с благодарностью оценит такой выбор. Потому что не вся Украина считает Россию страной-агрессором. Есть и такие, которые между народами России и Украины не видят разницы. С их стороны будет уважительное понимание. А мнение свидомых фашистов нас не должно интересовать.

Им — только наше недоумение: если вы так нас не любите, почему не разорвёте дипломатические отношения?

Боитесь? Правильно.

Вы ноль без России.

На всех уровнях, а уж медийном — в первую очередь. Если на этом Евровидении не будет российских артистов, то исчезнет сам смысл проводить конкурс на Украине. Скандала не будет. Будет разворованный бюджет мероприятия. Конфузы с дикой организацией. Пропавшие чемоданы.

И как вишенка на торт — нацистское факельное шествие в центре Киева.

Иван Охлобыстин, RT
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