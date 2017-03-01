Родные сюжеты

Художники, конечно, волшебники. Иначе как может картина дышать морозным воздухом? Или разнотравьем жаркого июльского полдня? А ведь всё это ощущали гости и коллеги художника Михаила КУЗНЕЦОВА, пришедшие 2 марта на его персональную выставку «Сибирские пейзажи» в выставочный зал ангарского музея (ул. Глинки).
Главный герой картин Михаила КУЗНЕЦОВА - наша природа, которая по воле художника выглядит сказочно красиво.
Фото Николая СТЕРНИНА
37 больших живописных работ написаны в рекордно короткие сроки, с сентября по декабрь прошлого года. В августе художник побывал на своей малой родине – деревне Алымовка Киренского района, оттуда и сюжеты: «Сентябрьский денек», «Полдень на ферме», «Утро в деревне Лукиново»…
Оксана ТИХАЯ
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