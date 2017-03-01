Родные сюжеты

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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37 больших живописных работ написаны в рекордно короткие сроки, с сентября по декабрь прошлого года. В августе художник побывал на своей малой родине – деревне Алымовка Киренского района, оттуда и сюжеты: «Сентябрьский денек», «Полдень на ферме», «Утро в деревне Лукиново»…