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Учитель и друг


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Вчера, 13:55
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Что знает о детях режиссёр театра


Тагиру Романовичу ХАМИТОВУ 65. В субботу, 4 марта, во Дворце творчества детей и молодежи прошел праздничный вечер, посвященный юбилею известного детского режиссера Ангарска, заслуженного работника культуры РФ Тагира Хамитова.

Учитель и друг
Белую бабочку Тагир Романович надел лишь для первого выхода на сцену. В этом он весь, скромный и цельный, умеющий видеть в детях то, чего они ещё не знают о себе сами.
Фото Николая СТЕРНИНА


За его плечами 12 выпущенных студий «родничат», 120 спектаклей. А сколько детей ходило в его театральные мастерские и «Родничок», не поддаётся даже приблизительному подсчёту. Да, не все они играли главные роли, кому-то приходилось исполнять роли деревьев, скамеек и дверей. А кому-то не доставались даже они - количество персонажей в спектаклях не резиновое. И как только Тагиру Романовичу удавалось сделать так, чтобы дети не могли на него долго обижаться, сидя на скамейке запасных? Выросли дети, дети детей, и вот уже Хамитов учит разумному, доброму и вечному третье поколение ангарчан.

- В 1977 году, ровно 40 лет назад, я попала в большой набор (100 человек) в театральную студию «Синяя птица» к Тагиру Хамитову. Мы долго думали, что это и есть Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ, - улыбаясь, вспоминает педагог лицея № 1, актриса народного театра «Чудак» Наталья АНДРИЕНКО.

«Дом друзей» - так назывался праздничный вечер, решенный в традициях «родничковых» капустников...

Оксана ТИХАЯ

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