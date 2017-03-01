Учитель и друг

Что знает о детях режиссёр театра

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ



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За его плечами 12 выпущенных студий «родничат», 120 спектаклей. А сколько детей ходило в его театральные мастерские и «Родничок», не поддаётся даже приблизительному подсчёту. Да, не все они играли главные роли, кому-то приходилось исполнять роли деревьев, скамеек и дверей. А кому-то не доставались даже они - количество персонажей в спектаклях не резиновое. И как только Тагиру Романовичу удавалось сделать так, чтобы дети не могли на него долго обижаться, сидя на скамейке запасных? Выросли дети, дети детей, и вот уже Хамитов учит разумному, доброму и вечному третье поколение ангарчан.- улыбаясь, вспоминает педагог лицея № 1, актриса народного театра «Чудак» Наталья АНДРИЕНКО.«Дом друзей» - так назывался праздничный вечер, решенный в традициях «родничковых» капустников...