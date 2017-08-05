Поэт из Ангарска – один из лидеров нового поколения русской поэзии



Евгений СЕМИЧЕВ,

поэт, лауреат

Большой

литературной премии России,

Самарская область

Когда-то я – ещё не зная,

Что буду сочинять стихи –

На крыше нашего сарая

Сушил на солнце лопухи.



И думал, что листочки эти

Я закурю, как курит дед.

И накрутил я из газеты,

Как мне казалось, сигарет…



Прошли года, прошло и детство,

Теперь я в комнате один.

Я не курю, но хочет сердце

Почуять этот горький дым.



Стихов не надо, нет, не надо,

От них кружится голова.

Но всё равно летят куда-то,

Как дым, летят мои слова.



…И вот он, мальчик соловьиный,

На сеновале спички жжёт,

И с длинным прутиком малины

Из-за угла отец идёт.

***

Да, я знаю, Россия, всё плохо,

Но я верю, что это судьба.

До последнего нашего вздоха

Будет длиться святая борьба.



Но не меч мы готовим для битвы,

Не ружьё заряжаем свинцом,

Мы читаем Иисусу молитвы,

Осеняя дорогу крестом.



Мы сажаем деревья на поле,

Чтобы вырос, как воины – лес,

Чтобы враг заблудился и понял –

Не бывает на свете чудес.



Это наши заплакали лица

На иконах, на небе, на дне.

И никто из нас не побоится

Сделать шаг и пойти по воде.



***

Расцвела под окнами сирень,

Полетел на двор медовый запах.

Как медведи – избы деревень

Память сжали в деревянных лапах.



Обнялись забор и огород

И пошли по полю до обрыва.

Сколько было пройдено дорог –

Всё трава зелёная укрыла.



Спи, деревня, спи, не умирай.

День придёт, и я приду – открою

И амбар твой низкий, и сарай,

И глаза, забитые доскою.



И увидишь ты, как мир хорош,

И услышишь ты звучанье мира,

Но, очнувшись вдруг, ты не поймёшь,

Что же это, что же это было.

Интернет-газета «СТОЛЕТИЕ»

В 2015 году в издательстве Московской Патриархии у поэта вышла книга для чтения в кругу семьи «Вот мой дом», которая собрала не только огромное количество положительных откликов благодарных читателей, но была замечена и собратьями по перу из разных регионов нашей страны. Вот некоторые из них: «Восхитительная юношеская лёгкость поэзии Василия Попова светом переселяется в наши души, не раз заставляя восклицать и подпрыгивать от удовольствия. Таковы эти стихи. Они, как подснежники, пробились после тяжёлой, тёмной поэтической зимы России. Даст Бог, будет и нам повеселее» (Мария АВВАКУМОВА, поэт, лауреат премии «Имперская культура», Москва).«Прочитав книгу Василия Попова «Вот мой дом», я был удручён, честно говоря. Удручён тем, что утратил этот светлый и простой (именно простой, а не простоватый) взгляд на мир, которым обладает автор. Борис ПАСТЕРНАК писал о своём раннем творчестве: «Я забыл, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали». Василий Попов этого не забывает. Именно это «чувство первозданности слова» вместе с ясным и чистым взглядом рождают такие стихи. Спасибо, Василий, за глоток чистого воздуха настоящей поэзии» (Николай ЗИНОВЬЕВ, поэт, лауреат Всероссийской православной литературной премии им. Александра НЕВСКОГО, Краснодарский край). «Читательский диапазон стихотворений Василия Попова от пяти до девяноста пяти лет, как у Некрасова. Стихи его прозрачные, акварельные, миражные. В них колышется воздух и пульсирует пространство – они живые и доставляют немало светлых и радостных минут благодарному читателю».