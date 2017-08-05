Большая сцена



Ольга КРАСНОВА,

фото Вячеслава ПРОШИНА

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В фестивале примут участие 16 театров, около двухсот человек. Больше всего актеров будет из ангарских театров «Чудак», «Росток», «Шкода», «Родничок», Театр Масок и из Иркутска - «Предместье», «Диалог», «Бусинки», «Вдохновение». Приедут коллективы из Усолья-Сибирского, Байкальска, Железногорска-Илимского, Слюдянки, Улан-Удэ.- рассказал Александр ГОВОРИН, режиссер народного театра «Чудак» ДК «Нефтехимик».Программа до того насыщена, что его участники будут заняты и днем, и ночью. В первый день, 18 августа, сцену займёт театр «Родничок» (режиссер Тагир ХАМИТОВ). 19 августа, в день рождения Александра Вампилова, пройдет «День земляков», где спектакли по Вампилову покажут «Чудак» и «Бусинки», а театр «Диалог» - пьесу по Распутину.В тот же день состоится и поэтический вечер, посвященный Евтушенко. У свободного микрофона стихи известного поэта будут читать все желающие. Сколько времени займет поэтический час, неведомо. Особенно если учесть, что ангарский актёр Сергей МЕТЁЛКИН, как говорят «чудаки», стихи Евтушенко может читать всю ночь. В эту же ночь на сцену выйдет иркутский театр «Предместье» с пьесой «Дикарки» по ОСТРОВСКОМУ. День третий будет отдан детским театрам, четвертый - гостям фестиваля из Железногорска-Илимского, Улан-Удэ.