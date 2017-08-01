«Вспоминайте меня весело»

Оксана ТИХАЯ

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Далеко не каждой аудитории повезло иметь такого гостя, как Владимир МУТИН, который лично бы знал Вампилова. В нашем городе такие люди, тесно общавшиеся с человеком, чьё имя после смерти стало легендой, есть.С небольшим рассказом-воспоминанием о детских годах будущего писателя выступил его одноклассник с 5 по 10 класс Николай БЕЛЫХ. Впрочем, времени прошло уже с избытком, и воспоминания не отличались живостью. Хотя общеизвестно, что Саша Вампилов, младший сын в многодетной семье, рос свободно, озорничал и хулиганил вместе с другими кутуликскими мальчишками.Первые свои рассказики, а потом и пьесы, посвященные молодежи, Вампилов населил своими бывшими приятелями, хорошо известными ему ребятами из Кутулика, Черемхова, Усолья, приехавшими из глубинки в Иркутск получать высшее образование. Они привезли с собой страсть к дурачеству и насмешливо-скептическое отношение ко всему на свете и к себе в том числе. «Человек должен ходить по земле гордо и легко», - таков девиз Вампилова из записных книжек той поры. Владимир Мутин вспоминал о студенческом времени как о «радостных днях, безденежных, иногда пьяных».