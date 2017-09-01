Утулик-2017: «Театральная осень на Байкале»

Сергей ЗАХАРЯН,

театральный критик, кандидат филологических наук, доцент,

фото Вячеслава ПРОШИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В вечер открытия порадовал замечательный ангарский мастер Тагир ХАМИТОВ (театр «Родничок», «Час моржей» О. ЕРНЁВА). Это три новеллы в суперусловном, парадоксальном игровом стиле, представленные взрослыми актёрами, которые выросли у Тагира Романовича с детства.Не знаю, как вы, читатель, а я за долгую зрительскую жизнь изрядно устал от занудного «жизнеподобия» на профессиональной и любительской сценах. Театр не средство для решения житейских, моральных, общественных, всегда банальных проблем, театр – это отдельный от жизни, сверхценный мир, где при удаче оживают душа, мысль, фантазия, возникает внутренний человек, которого долго не забудешь, – так и я не забуду этих эксцентричных, ни на кого не похожих «моржей» из «Родничка».Вы помните, что такое тригонометрия? Да? Я вам завидую, потому что сам не помню, убей Бог. Хотя помню, как звали нашу математичку, и помню, что мне было её жалко, потому что она явно соображала в тригонометрии не больше меня. А как весело нам с моей внучкой-второклассницей Евой на музыкальном спектакле «Нолик в стране чисел», где актёры, её ровесники, азартно кувыркаются, превратив скучную цифирь в предлог для игры! (театр «Росток», Ангарск, режиссёр А. Говорин).В «Дикарке», не самой известной пьесе А. ОСТРОВСКОГО, гипнотически притягивает юная героиня – доверчивый, темпераментный, искренний ребёнок на фоне бесконечных взрослых расчётов, где и она – вещь на продажу: этот женский тип мы отчётливей помним по более известным пьесам Островского, как, скажем, Ларису в «Бесприданнице». А теперь я увожу из Утулика ещё и память о Вареньке (Аня АЛЕКСЕЕВА) из спектакля режиссёра Ларисы КИРКИЦЫ (театр «Предместье», Иркутск).19 августа на фестивале (да ещё и на Байкале!) был, естественно, днем Александра ВАМПИЛОВА (ему исполнилось 80). Я сознательно не говорю «исполнилось бы», потому что в театре смерть ничего не значит, как и жизнь в обыденном смысле: Вампилов жив, ему, как и ПУШКИНУ, всегда за 30, его герои, если им повезёт с театром, по-новому поражают. Как поразила, по всеобщему признанию, в этот день «Утиная охота», сыгранная (в видеозаписи) в спектакле режиссёра Ю. АВШАРОВОЙ (Москва) глухими актёрами.В театре важно не про что, а кто и как сыграл, и здесь, в этом странном спектакле, молчащие артисты обыграли чуть ли не всех надоевших болтунов на сцене – за много лет подступов к хорошей, но упорно не дающейся пьесе.Свежо, изобретательно, с настоящим увлечением прозвучала у юных ангарских «чудаков» композиция по незамысловатым рассказам Вампилова (театр «Чудак» - детище Л.В. Беспрозванного, сейчас это театр режиссёра А. Говорина).Вечер в знаменитой фестивальной «Палатке №6» был отдан ещё одному нашему земляку – недавно ушедшему Евгению Александровичу ЕВТУШЕНКО. Я давно знаком с небольшим кругом энтузиастов, посвятивших годы его судьбе и творчеству. С Владимиром АРТЁМОВЫМ мы работали на одной кафедре, Виталию КОМИНУ для его титанической многотомной «Хроники жизни поэта» помогал переводами из зарубежной прессы, а «чудака», одного из любимых артистов Леонида Владимировича Беспрозванного (сейчас он ведущий актёр в труппе А. Говорина) ангарского учителя литературы Сергея МЕТЁЛКИНА можно слушать со стихами Евтушенко, с литературно-историческим комментарием к творчеству поэта бесконечно. Что в сущности и случилось в этот вечер ко всеобщему удовольствию. Завидую его ученикам!