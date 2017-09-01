ДК для встреч

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

На базе ДК работают кружки, секции и клуб по интересам. Есть театральный кружок и кружок вокала. Школа рисования. Большой интерес у ребят вызывают занятия боксом и хореографией. Хореографией занимаются аж четыре группы, начиная с 5 лет. А боксом - с 8 лет. До этого возраста - общефизическая подготовка под руководством опытного тренера Евгения Георгиевича САВВАТЕЕВА. На базе библиотеки работает клуб пенсионеров «Увлеченные». Люди здесь собираются, поют песни, готовят мастер-классы, передавая опыт молодому поколению. Есть даже кружок по видеомонтажу под руководством Александра ХАБЕЕВА.От дошкольного возраста до пенсионера – всем есть чем заняться в нашем ДК.