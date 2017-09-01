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ДК для встреч


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Сегодня, 12:04
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Чтобы всему научиться, далеко ездить не надо

ДК для встреч
Дети начинают заниматься в ДК уже с трёх лет.

День открытых дверей прошел в Доме культуры Одинска. Надо сказать, что двери этого учреждения открыты не только в день такого мероприятия, но всегда. Местные жители любят бывать здесь. Здесь мы и гостей встречаем. Но главное – здесь мы практически каждый день занимаемся тем, что нам интересно.

На базе ДК работают кружки, секции и клуб по интересам. Есть театральный кружок и кружок вокала. Школа рисования. Большой интерес у ребят вызывают занятия боксом и хореографией. Хореографией занимаются аж четыре группы, начиная с 5 лет. А боксом - с 8 лет. До этого возраста - общефизическая подготовка под руководством опытного тренера Евгения Георгиевича САВВАТЕЕВА. На базе библиотеки работает клуб пенсионеров «Увлеченные». Люди здесь собираются, поют песни, готовят мастер-классы, передавая опыт молодому поколению. Есть даже кружок по видеомонтажу под руководством Александра ХАБЕЕВА.
От дошкольного возраста до пенсионера – всем есть чем заняться в нашем ДК.

Наталья ХУЛУГУРОВА,
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