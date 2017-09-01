Китой живёт надеждой

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Едва открывшись, «Лесник» уже вошел в сотню лучших модельных Домов культуры Иркутской области. Это подразумевает выделение дополнительных средств из областного бюджета на оборудование сцены, свет и звук в течение трех лет. (Напомним: на его ремонт из районного и областного бюджетов потрачено 57 млн. рублей.)В мае хор ветеранов «Надежда», преемник известного китойского хора «Ваталинка», принял заочное участие во всероссийском хоровом фестивале, занял 3-е место в своей возрастной группе. Начали свою работу и объявляют о дополнительном наборе хореографический коллектив «Радость» и вокальная студия «Голос». Хорошая посещаемость в тренажёрном зале и фитнес-клубе. Однако Балышева не скрывает, что главная проблема ДК - это недостаток не зрителей, участников, а педагогов. Нужны учителя по хореографии и декоративно-прикладному творчеству.Повезет с кадрами - и обновленный ДК имеет все шансы стать сердцем микрорайона. Пока же этим сердцем служит библиотека в Доме культуры, где на общественных началах с 1992 года действует мини-музей «Живая старина». Любовь ПОЗЯЕВА меняет экспозиции почти каждый месяц. На сегодняшний день там 303 экспоната.