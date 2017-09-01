Китой живёт надеждой

8 сентября ДК «Лесник» провел день открытых дверей. Дом культуры был открыт год назад. Заместитель директора Любовь БАЛЫШЕВА первым сезоном осталась довольна. Каким будет второй?ДК «Лесник» стоял на капремонте шесть лет, неудивительно, что сейчас сюда соскучившиеся зрители идут даже в дождь.
Едва открывшись, «Лесник» уже вошел в сотню лучших модельных Домов культуры Иркутской области. Это подразумевает выделение дополнительных средств из областного бюджета на оборудование сцены, свет и звук в течение трех лет. (Напомним: на его ремонт из районного и областного бюджетов потрачено 57 млн. рублей.) Любовь ПОЗЯЕВА – главный архивариус бывшего посёлка.
В мае хор ветеранов «Надежда», преемник известного китойского хора «Ваталинка», принял заочное участие во всероссийском хоровом фестивале, занял 3-е место в своей возрастной группе. Начали свою работу и объявляют о дополнительном наборе хореографический коллектив «Радость» и вокальная студия «Голос». Хорошая посещаемость в тренажёрном зале и фитнес-клубе. Однако Балышева не скрывает, что главная проблема ДК - это недостаток не зрителей, участников, а педагогов. Нужны учителя по хореографии и декоративно-прикладному творчеству.
Повезет с кадрами - и обновленный ДК имеет все шансы стать сердцем микрорайона. Пока же этим сердцем служит библиотека в Доме культуры, где на общественных началах с 1992 года действует мини-музей «Живая старина». Любовь ПОЗЯЕВА меняет экспозиции почти каждый месяц. На сегодняшний день там 303 экспоната. Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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