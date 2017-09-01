Да будет свет!

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Родом из Ангарска, 34-летний Василий живет и работает в Москве секретарем Союза писателей России и на сайте «Земляки». Он пишет про русскую природу и деревню. А это, признаем, нечасто вдохновляет современных поэтов. Сам Василий объясняет:- Благодаря дедам и бабушкам в моей жизни была настоящая русская деревня. Не просто огород с шестью сотками, а целое хозяйство. С курами, свиньями, кроликами, коровами, сенокосом, копкой картошки, заготовкой дров, грибами, рыбалкой и кучей всего, что есть в нормальной, хорошей деревне. Мне захотелось передать свет деревни, я его прочувствовал.Простой, без московской мишуры, Василий декламировал пришедшим любителям поэзии свои стихи и отвечал на вопросы. Он говорил:- Люди стали забывать традицию читать детям на ночь… В любви мы служим Богу... Семья - тоже храм...