.
,

Это не формальность


0

Сегодня, 10:00
 Количество просмотров: 72
    

В чём секрет казачьей удали

Это не формальность
Казаки - это образ жизни и широта души.

В субботу в ДК «Энергетик» прошел I открытый муниципальный фестиваль казачьей культуры «Казачья удаль».

За последние 15-20 лет казачество переживает возрождение своей культуры и традиций. Новая экранизация «Тихого Дона» Сергея УРСУЛЯКА тому подтверждение. Многие понятия и слова из казачьего лексикона и обихода настолько тесно вошли в нашу жизнь, что мы давно воспринимаем их как исконно русские.

Идея провести подобный фестиваль в рамках юбилея Иркутской области и фестиваля русской духовности и культуры «Сияние России» пришла в голову худруку ДК «Энергетик» Галине СОКОЛОВОЙ. В ангарском городском казачестве, где состоят 132 человека, идею поддержали. Большинство казаков - пенсионеры МВД, которые несут службу по охране общественного порядка параллельно с действующими сотрудниками полиции.

Казаки в парадной форме со знаками отличия - сотник Сергей ДОРОЖКИН и Анатолий КОЛОСКОВ в чине подхорунжего, прошли две чеченские компании и в составе миротворческих сил находились в Таджикистане, чтобы на территорию России со стороны Афганистана не поступали наркотики. Для них служба совсем не формальность.

- А вы знаете, что основным ядром конвоя императора Николая II были казаки Терского и Кубанского казачьих войск? Это были самые преданные люди в ближнем окружении последнего русского царя, - говорит Анатолий Колосков. Он же рассказывает, что единственными, кто имел и до сих пор имеет право заходить в церковь с оружием, были казаки.

Может ли обычный, рядовой человек стать казаком? Может, отвечает атаман ангарского городского казачества, войсковой старшина Анатолий ФЕДОСЕЕВ.
- Для этого нужно иметь за плечами службу в Вооруженных Силах, быть знакомым с нашим уставом и, конечно, разделять основные традиции казачества, быть дисциплинированным, любить родную землю, почитать обычаи и заветы предков. Национальность в этом деле не главное. Главное, чтобы человек болел душой за Родину. Отличительными чертами казака всегда было чувство личного достоинства, свободы и ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, семьи. Понимание «свободы» носило глубоко христианский смысл - свобода не есть своеволие, а осознанное добровольное служение России, воинская защита ее от врага внешнего и внутреннего.

К участию в фестивале, как водится, пригласили мастеров прикладного творчества, чьи сувениры, иконы на бересте, народные игрушки и свистульки желающие приобретали в фойе ДК. Техникум общественного питания и торговли и кафе «Пальчики оближешь» представили блюда русско-казачьей кухни - расстегаи с рыбой, пирожки с разными начинками, кулебяки и т.д. Повара «Пальчики оближешь» приготовили национальную казацкую кашу кулеш. Гостей щедро угощали узваром – компотом из сухофруктов.

Перед концертом ведущие провели для детей народные казачьи забавы «Заря-зарница», «Тяни холсты». Одним из самых интересных моментов мероприятия, на наш взгляд, стала выставка-продажа товаров казачьей лавки, которая находится в 1-м квартале, недалеко от казачьей церкви: шапки-кубанки, другие головные уборы и особенно казачье оружие. Посмотреть на джигитки и боевую терскую шашку образца 1904 года, как зачарованные останавливались мужчины всех возрастов.


Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА




... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Железный бренд
Пусть играют!
Маловато было
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными
Теряются и падают
Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся
Все новости категории

Общество
Дорогу откроют!
Бегом за «двойкой»
Руки из ГОСТа
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru