Это не формальность

В чём секрет казачьей удали

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За последние 15-20 лет казачество переживает возрождение своей культуры и традиций. Новая экранизация «Тихого Дона» Сергея УРСУЛЯКА тому подтверждение. Многие понятия и слова из казачьего лексикона и обихода настолько тесно вошли в нашу жизнь, что мы давно воспринимаем их как исконно русские.Идея провести подобный фестиваль в рамках юбилея Иркутской области и фестиваля русской духовности и культуры «Сияние России» пришла в голову худруку ДК «Энергетик» Галине СОКОЛОВОЙ. В ангарском городском казачестве, где состоят 132 человека, идею поддержали. Большинство казаков - пенсионеры МВД, которые несут службу по охране общественного порядка параллельно с действующими сотрудниками полиции.Казаки в парадной форме со знаками отличия - сотник Сергей ДОРОЖКИН и Анатолий КОЛОСКОВ в чине подхорунжего, прошли две чеченские компании и в составе миротворческих сил находились в Таджикистане, чтобы на территорию России со стороны Афганистана не поступали наркотики. Для них служба совсем не формальность.- А вы знаете, что основным ядром конвоя императора Николая II были казаки Терского и Кубанского казачьих войск? Это были самые преданные люди в ближнем окружении последнего русского царя, - говорит Анатолий Колосков. Он же рассказывает, что единственными, кто имел и до сих пор имеет право заходить в церковь с оружием, были казаки.Может ли обычный, рядовой человек стать казаком? Может, отвечает атаман ангарского городского казачества, войсковой старшина Анатолий ФЕДОСЕЕВ.- Для этого нужно иметь за плечами службу в Вооруженных Силах, быть знакомым с нашим уставом и, конечно, разделять основные традиции казачества, быть дисциплинированным, любить родную землю, почитать обычаи и заветы предков. Национальность в этом деле не главное. Главное, чтобы человек болел душой за Родину. Отличительными чертами казака всегда было чувство личного достоинства, свободы и ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, семьи. Понимание «свободы» носило глубоко христианский смысл - свобода не есть своеволие, а осознанное добровольное служение России, воинская защита ее от врага внешнего и внутреннего.К участию в фестивале, как водится, пригласили мастеров прикладного творчества, чьи сувениры, иконы на бересте, народные игрушки и свистульки желающие приобретали в фойе ДК. Техникум общественного питания и торговли и кафе «Пальчики оближешь» представили блюда русско-казачьей кухни - расстегаи с рыбой, пирожки с разными начинками, кулебяки и т.д. Повара «Пальчики оближешь» приготовили национальную казацкую кашу кулеш. Гостей щедро угощали узваром – компотом из сухофруктов.Перед концертом ведущие провели для детей народные казачьи забавы «Заря-зарница», «Тяни холсты». Одним из самых интересных моментов мероприятия, на наш взгляд, стала выставка-продажа товаров казачьей лавки, которая находится в 1-м квартале, недалеко от казачьей церкви: шапки-кубанки, другие головные уборы и особенно казачье оружие. Посмотреть на джигитки и боевую терскую шашку образца 1904 года, как зачарованные останавливались мужчины всех возрастов.