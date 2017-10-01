.
,

Следите за афишей!


0

Вчера, 17:13
 Количество просмотров: 78
    

Чем будут удивлять ДК в новом сезоне


Следите за афишей!
Театр масок ДК «Энергетик» - единственный в своём роде в Ангарске.

Надежда ТРАНШКИНА, директор ДК «Энергетик»:
Возможности расширятся

- У нас сейчас идёт капитальный ремонт, и в скором времени наши зрители увидят обновлённый Дворец. Наши возможности расширятся с введением в эксплуатацию второго и третьего этажей. Появится большой танцевальный зал.
1 мая 2018 года нашему Дворцу исполнится 55 лет. Уже сейчас мы начали серьёзную подготовку к юбилею, определились с идеей, но пока для зрителя всё оставим в секрете – сюрприз.
Уже есть несколько новых проектов, которые мы планируем представить на ярмарке добрых дел. Один из них - проект по безопасности детей на дорогах «Зебра». Театр масок сыграет ряд спектаклей на эту тему. «Легенды от «Пирамиды» - хотим, чтобы в летний период наш цирковой коллектив «Пирамида» выступал для ангарчан в парках. «Театр на подушках» - покажем ряд спектаклей от детских театральных коллективов города, в которых задействуем ребят с ограниченными возможностями здоровья. «Пусть мама услышит» - концерт детей, оставшихся без попечения родителей, для будущих приёмных родителей. Мы планируем его немного изменить и назвать «Мы вместе!». После таких наших концертов ребят активно усыновляли, их осталось мало. Теперь мы хотим, чтобы они выступали вместе с домашними детьми. Пока репетируют, начнут дружить – это уже новый формат.
Вообще мечтаем о многом. Снова, как в советское время, открыть каток возле Дворца, благоустроить сквер с лавочками. Мечтаем провести в Ангарске единый выпускной бал для всего города, как в Санкт-Петербурге «Алые паруса». Мечтаем, чтобы к нам ходил городской транспорт.
В составе ДК «Энергетик» активно работают наши подразделения – Дворец ветеранов «Победа», ДК «Лесник», творческие мастерские в Цементном. В Мегете мы же проводим праздники. ДК «Лесник» планируем в этом году преобразить: подготовили проект по созданию витражных стёкол во Дворце.
Мечтаем провести в Ангарске большой конкурс «Человек года». И, конечно, все наши традиционные мероприятия в этом сезоне сохраним. На днях мы победили в областном конкурсе и стали лучшим городским модельным Дворцом культуры.
ДК «Энергетик» открывает 54-й творческий сезон
20 октября.



Следите за афишей!
Современный Дворец культуры – это и театр, и цирк. Цирк «Круг надежд» ДК «Современник».

Валентин ГОЛОВАЧЁВ, директор ДК «Современник»:
Юбилей за юбилеем

- Этот творческий год станет для нас юбилейным. 60 лет в этом году исполняется АЭХК. И 50 лет – ДК «Современник». 21 октября состоится большой театрализованный праздник во Дворце спорта «Ермак», посвящённый юбилею комбината. Одних участников будет около 1,5 тысячи человек и около 7 тысяч гостей. Приглашена Лариса ДОЛИНА.
50-летие Дворца мы отметим 11 ноября. Придумали новый формат: не мы будем выступать, а нас будут поздравлять коллеги и друзья.
Во Дворце есть три человека, которые работают с самого открытия – 50 лет. Это Наталья Александровна БЕЛЯЕВСКАЯ, художественный руководитель ансамбля «Веснушки», Нина Митрофановна ГОЛОВАЧЕНКО, наш озеленитель, создатель наших зимних садов, и Людмила Владимировна ЧЕРНЫХ, руководитель клубных объединений.
В этом году мы взяли во Дворец нового преподавателя-хореографа в ансамбль «Русь» - это Ирина АНДРЕЕВА. Она много лет работала в ДК «Нефтехимик», уезжала в Санкт-Петербург и вот вернулась в город.
Все наши коллективы сохранены. Я с гордостью могу сказать: у нас есть команда!
И, конечно, мы порадуем ангарчан звёздами российского уровня. В этом году в нашем Дворце выступят: Пётр ДРАНГА, Владимир КУЗЬМИН, Жека, Геннадий ВЕТРОВ, балет Аллы ДУХОВОЙ TODES, солисты Государственного академического Большого театра России, солисты групп «Песняры», «Поющие сердца», «Доктор Ватсон» и «Лейся, песня!».



Следите за афишей!
«Продолжение легенды» - сюита в постановке Михаила БАЧИНА, была сюрпризом ДК «Нефтехимик» в прошлом сезоне. Каждый сезон неповторим.

Антонина КОКОШНИКОВА, директор ДК «Нефтехимик»:
Прирастаем

- Новый, 63-й, сезон мы откроем 13 октября. В составе Дворца по-прежнему работают все 17 творческих коллективов, из них 11 «образцовых» и «народных». Теперь под нашим крылом работает заслуженный театр «Факел» под руководством Александра КОНОНОВА. И хоть их помещение находится в 212 квартале, некоторые спектакли они сыграют и на нашей сцене. Приняли мы к себе и вокальный ансамбль «Сибирские казаки» - известный в городе – под руководством Надежды ГВОЗДЕВОЙ. Планируем создание новых вокально-танцевальных номеров.
В этом сезоне у нас зарождается новый детский вокальный коллектив, «Хрустальный колокольчик», для детей от 3 лет и старше. Руководитель ансамбля Марина Григорьевна ГИЛЬДЕБРАНТ - воспитанница Валентины Николаевны МУРАШОВОЙ, создателя известного хора «Юность Ангарска». Приглашаем всех желающих по субботам, с 11.00 до 13.00, в кабинет № 1 ДК «Нефтехимик».
В честь 80-летия Александра ВАМПИЛОВА мы с народным театром «Чудак» хотим сыграть спектакли по его произведениям в бывшей гостинице «Саяны» - именно там Вампилов писал «Провинциальные анекдоты». В театре в последние годы много молодых артистов, в этом году они представят зрителям премьерный спектакль о любви.
Елена ЛЕЛЮК со своими коллективами «Ретро» и «Элегия» готовят премьеру мюзикла «Немного новой истории» по «Графу Орлову». Премьеру планируем в январе.
«Театр сказок» покажет новый спектакль, «Наша Таня громко плачет», 12 ноября.
Цирк «Шари-Вари» переехал в этом году в павильон возле ДК – это большее помещение, они давно этого хотели.
И вообще у каждого нашего коллектива есть своя изюминка. Все готовят что-то новенькое и, конечно, проведут свои традиционные концерты и фестивали.
В этом сезоне, как и в прошлом, на нашей сцене выступят артисты охлопковского театра, ТЮЗа, музыкального театра им. Загурского, филармонии, черемховского драмтеатра.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Железный бренд
Пусть играют!
Маловато было
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Все на выход!
Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными
Теряются и падают
Все новости категории

Общество
ВРЕМЯ СВОБОДЫ
Без аттестатов
Дорогу откроют!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (9)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru