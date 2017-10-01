Следите за афишей!

Чем будут удивлять ДК в новом сезоне

- У нас сейчас идёт капитальный ремонт, и в скором времени наши зрители увидят обновлённый Дворец. Наши возможности расширятся с введением в эксплуатацию второго и третьего этажей. Появится большой танцевальный зал.1 мая 2018 года нашему Дворцу исполнится 55 лет. Уже сейчас мы начали серьёзную подготовку к юбилею, определились с идеей, но пока для зрителя всё оставим в секрете – сюрприз.Уже есть несколько новых проектов, которые мы планируем представить на ярмарке добрых дел. Один из них - проект по безопасности детей на дорогах «Зебра». Театр масок сыграет ряд спектаклей на эту тему. «Легенды от «Пирамиды» - хотим, чтобы в летний период наш цирковой коллектив «Пирамида» выступал для ангарчан в парках. «Театр на подушках» - покажем ряд спектаклей от детских театральных коллективов города, в которых задействуем ребят с ограниченными возможностями здоровья. «Пусть мама услышит» - концерт детей, оставшихся без попечения родителей, для будущих приёмных родителей. Мы планируем его немного изменить и назвать «Мы вместе!». После таких наших концертов ребят активно усыновляли, их осталось мало. Теперь мы хотим, чтобы они выступали вместе с домашними детьми. Пока репетируют, начнут дружить – это уже новый формат.Вообще мечтаем о многом. Снова, как в советское время, открыть каток возле Дворца, благоустроить сквер с лавочками. Мечтаем провести в Ангарске единый выпускной бал для всего города, как в Санкт-Петербурге «Алые паруса». Мечтаем, чтобы к нам ходил городской транспорт.В составе ДК «Энергетик» активно работают наши подразделения – Дворец ветеранов «Победа», ДК «Лесник», творческие мастерские в Цементном. В Мегете мы же проводим праздники. ДК «Лесник» планируем в этом году преобразить: подготовили проект по созданию витражных стёкол во Дворце.Мечтаем провести в Ангарске большой конкурс «Человек года». И, конечно, все наши традиционные мероприятия в этом сезоне сохраним. На днях мы победили в областном конкурсе и стали лучшим городским модельным Дворцом культуры.ДК «Энергетик» открывает 54-й творческий сезон20 октября.- Этот творческий год станет для нас юбилейным. 60 лет в этом году исполняется АЭХК. И 50 лет – ДК «Современник». 21 октября состоится большой театрализованный праздник во Дворце спорта «Ермак», посвящённый юбилею комбината. Одних участников будет около 1,5 тысячи человек и около 7 тысяч гостей. Приглашена Лариса ДОЛИНА.50-летие Дворца мы отметим 11 ноября. Придумали новый формат: не мы будем выступать, а нас будут поздравлять коллеги и друзья.Во Дворце есть три человека, которые работают с самого открытия – 50 лет. Это Наталья Александровна БЕЛЯЕВСКАЯ, художественный руководитель ансамбля «Веснушки», Нина Митрофановна ГОЛОВАЧЕНКО, наш озеленитель, создатель наших зимних садов, и Людмила Владимировна ЧЕРНЫХ, руководитель клубных объединений.В этом году мы взяли во Дворец нового преподавателя-хореографа в ансамбль «Русь» - это Ирина АНДРЕЕВА. Она много лет работала в ДК «Нефтехимик», уезжала в Санкт-Петербург и вот вернулась в город.Все наши коллективы сохранены. Я с гордостью могу сказать: у нас есть команда!И, конечно, мы порадуем ангарчан звёздами российского уровня. В этом году в нашем Дворце выступят: Пётр ДРАНГА, Владимир КУЗЬМИН, Жека, Геннадий ВЕТРОВ, балет Аллы ДУХОВОЙ TODES, солисты Государственного академического Большого театра России, солисты групп «Песняры», «Поющие сердца», «Доктор Ватсон» и «Лейся, песня!».- Новый, 63-й, сезон мы откроем 13 октября. В составе Дворца по-прежнему работают все 17 творческих коллективов, из них 11 «образцовых» и «народных». Теперь под нашим крылом работает заслуженный театр «Факел» под руководством Александра КОНОНОВА. И хоть их помещение находится в 212 квартале, некоторые спектакли они сыграют и на нашей сцене. Приняли мы к себе и вокальный ансамбль «Сибирские казаки» - известный в городе – под руководством Надежды ГВОЗДЕВОЙ. Планируем создание новых вокально-танцевальных номеров.В этом сезоне у нас зарождается новый детский вокальный коллектив, «Хрустальный колокольчик», для детей от 3 лет и старше. Руководитель ансамбля Марина Григорьевна ГИЛЬДЕБРАНТ - воспитанница Валентины Николаевны МУРАШОВОЙ, создателя известного хора «Юность Ангарска». Приглашаем всех желающих по субботам, с 11.00 до 13.00, в кабинет № 1 ДК «Нефтехимик».В честь 80-летия Александра ВАМПИЛОВА мы с народным театром «Чудак» хотим сыграть спектакли по его произведениям в бывшей гостинице «Саяны» - именно там Вампилов писал «Провинциальные анекдоты». В театре в последние годы много молодых артистов, в этом году они представят зрителям премьерный спектакль о любви.Елена ЛЕЛЮК со своими коллективами «Ретро» и «Элегия» готовят премьеру мюзикла «Немного новой истории» по «Графу Орлову». Премьеру планируем в январе.«Театр сказок» покажет новый спектакль, «Наша Таня громко плачет», 12 ноября.Цирк «Шари-Вари» переехал в этом году в павильон возле ДК – это большее помещение, они давно этого хотели.И вообще у каждого нашего коллектива есть своя изюминка. Все готовят что-то новенькое и, конечно, проведут свои традиционные концерты и фестивали.В этом сезоне, как и в прошлом, на нашей сцене выступят артисты охлопковского театра, ТЮЗа, музыкального театра им. Загурского, филармонии, черемховского драмтеатра.