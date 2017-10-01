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От натюрмортов к любви


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Вчера, 17:17
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Что посмотреть в городском музее

В выставочном зале городского музея на улице Глинки в эти дни работают несколько интересных выставок.

От натюрмортов к любви
Елизавета ОСИПЕНКО между автопортретом и скульптурой Анатолия ОСАУЛЕНКО.


ПАСТЕЛЬ ЛИЗЫ
Одна из них художницы Елизаветы ОСИПЕНКО. Эта фамилия уже знакома ангарчанам. Елизавета – первая супруга художника из Утулика Николая ОСИПЕНКО, известного созданием целого «Сада Ириды» возле своего дома. В прошлом году в наш музей привозили посмертную выставку художника. В этом году выставляется Елизавета.
Елизавета Осипенко окончила ангарскую детскую художественную школу № 1, затем декоративное отделение иркутского училища искусств. Работала художником-разработчиком в АНХК – создала ряд проектов по оформлению производственной среды, зон отдыха, наглядной агитации. Преподавала в художественных школах Ангарска.
С 2003 по 2005 год работала художником-декоратором в народном театре «Факел» с режиссёром Александром КОНОНОВЫМ. Оформила пять спектаклей. Руководила изостудией для взрослых.
Её новая выставка камерная, состоит из 19 работ, в основном выполненных пастелью. Натюрморты, пейзажи, портреты, автопортрет, эскизы к спектаклям.
ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЭПОХА
Очередную фотовыставку в музей привезла иркутский фотограф Марина СВИНИНА, тоже хорошо знакомая ангарчанам. В этот раз она представила серию фотографий «Прогулки с ВАМПИЛОВЫМ». Марина полностью воссоздала старые снимки с Александром Вампиловым с помощью студентов 4 курса иркутского театрального училища. Идея родилась от нескольких фотографий Виталия ЗОРКИНА, сделанных в 1957 году, в их с Александром студенческую пору.
Кроме того, Марина сделала фотоиллюстрации к ранним произведениям Вампилова. Все работы чёрно-белые, что приближает к той эпохе.
- Мне пришлось как режиссёру объяснять артистам суть действия, характер персонажей и характер жестов, которые они должны были проявить перед камерой. Пришлось подбирать до последней мелочи костюмы, чтобы попасть в вампиловскую эпоху, искать в городе места, где могли бы происходить эти ситуации, - объясняет зрителям Марина Свинина.
Для создания полностью вампиловской атмосферы в этом же зале выставлены скульптуры в этом году безвременно ушедшего ангарского скульптора Анатолия ОСАУЛЕНКО. Его выставка так и называется - «Памятник Вампилову».
Такой музейный синтез живописи, фотографии и скульптуры.
Все выставки работают до 7 октября включительно.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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