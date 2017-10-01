От натюрмортов к любви

Что посмотреть в городском музее

ПАСТЕЛЬ ЛИЗЫОдна из них художницы Елизаветы ОСИПЕНКО. Эта фамилия уже знакома ангарчанам. Елизавета – первая супруга художника из Утулика Николая ОСИПЕНКО, известного созданием целого «Сада Ириды» возле своего дома. В прошлом году в наш музей привозили посмертную выставку художника. В этом году выставляется Елизавета.Елизавета Осипенко окончила ангарскую детскую художественную школу № 1, затем декоративное отделение иркутского училища искусств. Работала художником-разработчиком в АНХК – создала ряд проектов по оформлению производственной среды, зон отдыха, наглядной агитации. Преподавала в художественных школах Ангарска.С 2003 по 2005 год работала художником-декоратором в народном театре «Факел» с режиссёром Александром КОНОНОВЫМ. Оформила пять спектаклей. Руководила изостудией для взрослых.Её новая выставка камерная, состоит из 19 работ, в основном выполненных пастелью. Натюрморты, пейзажи, портреты, автопортрет, эскизы к спектаклям.ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЭПОХАОчередную фотовыставку в музей привезла иркутский фотограф Марина СВИНИНА, тоже хорошо знакомая ангарчанам. В этот раз она представила серию фотографий «Прогулки с ВАМПИЛОВЫМ». Марина полностью воссоздала старые снимки с Александром Вампиловым с помощью студентов 4 курса иркутского театрального училища. Идея родилась от нескольких фотографий Виталия ЗОРКИНА, сделанных в 1957 году, в их с Александром студенческую пору.Кроме того, Марина сделала фотоиллюстрации к ранним произведениям Вампилова. Все работы чёрно-белые, что приближает к той эпохе.- Мне пришлось как режиссёру объяснять артистам суть действия, характер персонажей и характер жестов, которые они должны были проявить перед камерой. Пришлось подбирать до последней мелочи костюмы, чтобы попасть в вампиловскую эпоху, искать в городе места, где могли бы происходить эти ситуации, - объясняет зрителям Марина Свинина.Для создания полностью вампиловской атмосферы в этом же зале выставлены скульптуры в этом году безвременно ушедшего ангарского скульптора Анатолия ОСАУЛЕНКО. Его выставка так и называется - «Памятник Вампилову».Такой музейный синтез живописи, фотографии и скульптуры.Все выставки работают до 7 октября включительно.