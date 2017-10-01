Как в Третьяковке

Аудиогид - это небольшое устройство, похожее на кнопочный сотовый телефон. Вешаешь его на шнурке на шею, втыкаешь наушники – и пошёл по музею. Это особенно важно для туристов-иностранцев, теперь они получили возможность услышать полноценную, глубокую экскурсию на понятном им языке.Новшество стало возможным благодаря помощи учеников и педагогов школы с углубленным изучением английского языка № 27. В течение нескольких месяцев ребята переводили большие тексты об экспонатах музея на иностранные языки, затем сдавали своим педагогам на проверку. Чистовой вариант текстов лучшие учащиеся, с отличным произношением, записали на аудио. Иностранцы будут слышать голоса старшеклассников: Николая ВОРОНОВА (немецкий язык), Алины БАКУЛИНОЙ (английский язык) и Софии ТЮТРИНОЙ (французский язык). Текст на русском языке звучит голосом Алёны ВАСИЛЬКОВОЙ, которая 30 лет работала заведующей экспозиционного отдела музея, а в этом году вышла на пенсию. Как сказала сама Алёна Рафаиловна:- Экскурсия, проведённая человеком, более эмоциональна, чем запись.Всего в большой работе были задействованы несколько десятков ребят и почти все педагоги-лингвисты 27-й школы. В пятницу, 20 октября, они собрались в музее на презентации аудиогидов, чтобы получить грамоты и благодарности за свой труд. А также подарок от музея часов – бесплатные экскурсии для всей школы № 27 в течение года.