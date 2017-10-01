Медитация в рамке

Как рисование делает жизнь позитивной

Елена начала ходить в творческую студию для взрослых при ДХШ №1 несколько лет назад. В нашем городе есть такая хорошая (и бесплатная!) возможность. Звыковой посчастливилось попасть к педагогу Светлане УВАРОВОЙ, которая сформировала на занятиях свой мир единомышленников, где, казалось, не было ничего невозможного. Графика, рисунок, композиция; гуашь, акварель, батик, керамика, новогодние открытки, мыло авторской работы и еще много-много чего интересного…Конечно, сейчас на книжном рынке и в Интернете такой информации полно. Однако чтобы научиться рисовать правильно, видеть и исправлять собственные ошибки, необходим учитель. Да и учиться всё-таки гораздо веселее и легче с кем-то, а не в гордом одиночестве.- Светлана Николаевна заразила нас творчеством. Хотелось попробовать то, другое, третье. Она так сплотила нашу группу, что мы дружим даже после ее отъезда в Иркутск. Студия Уваровой стала маленьким женским клубом, где каждый нашел то, что ему интересно, - рассказывает Елена.Выставка Звыковой носит название «Дивная отДушина». Во всех 16 работах - часть её души. Работает Елена в Пенсионном фонде на приёме населения и часто видит людей озлобленных и обиженных. Ей срочно требовался позитив. Таковым стали занятия в студии ДХШ № 1 педагога Виктории ВОДЯСКИНОЙ. Сейчас Звыкова самостоятельно изучает интереснейшую технику японского узелкового батика шибори.- Многие не случайно сравнивают процесс творчества с медитацией, ведь оно позволяет погрузиться вглубь сознания, полностью отключить от внешнего мира. Все посторонние мысли, заботы или бытовые трудности остаются на заднем плане. Взамен приходит состояние покоя, - говорит Елена.Мало кто осознает, что рисование - это не только дар, но в первую очередь приобретаемый навык, который можно развивать и совершенствовать. Василий СУРИКОВ и Михаил ВРУБЕЛЬ начали учиться рисунку и живописи уже взрослыми людьми, однако это не помешало им стать ярчайшими мастерами.