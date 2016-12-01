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Карантин по ОРВИ


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Вчера, 10:26
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Пять групп в трех детских садах Ангарска закрыты на карантин. Их работа приостановлена на неделю, потому что одновременно заболели ОРВИ и остались дома более 20% детей.

Об этом нашей газете сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ. По ее информации, случаев гриппа в АГО пока не зарегистрировано. Рост ОРВИ продолжается. Эпидемический порог превышен на 50%.

Всем горожанам медики рекомендуют ограничить посещение общественных мест. Помещения регулярно проветривать и проводить в них влажную уборку. После каждого возвращения с улицы мыть руки. При подъеме температуры вызывать участкового терапевта или педиатра.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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