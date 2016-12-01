Карантин по ОРВИ

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Об этом нашей газете сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ. По ее информации, случаев гриппа в АГО пока не зарегистрировано. Рост ОРВИ продолжается. Эпидемический порог превышен на 50%.Всем горожанам медики рекомендуют ограничить посещение общественных мест. Помещения регулярно проветривать и проводить в них влажную уборку. После каждого возвращения с улицы мыть руки. При подъеме температуры вызывать участкового терапевта или педиатра.