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Сам себе санаторий


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Сегодня, 00:40
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Как быть здоровым, сидя дома

Сам себе санаторий
Владимир КОЖЕВИН считает, что человек умирает не от болезни, а потому что его покинула жизненная энергия, уровень которой он измеряет специальным прибором.
Фото автора


Владимир Васильевич работал на электромеханическом заводе заместителем директора по качеству, когда в книге «Опыт Японии» прочитал, что здоровый человек лучше работает, поэтому японские фирмы прилагают все усилия, чтобы лечить своих сотрудников. Заинтересовался. Изучил много литературы и стал специалистом по здоровому образу жизни. Вел группы здоровья на своем заводе и в политехническом техникуме.

Владимир Кожевин много лет вынашивал идею по созданию курорта, аналогов которому нет нигде в мире. Он рассказал нашей газете:

- У большинства людей нет денег, чтобы выехать за пределы родного города. Но ведь многое из того, что предлагают на курортах, можно сделать дома. Минеральную воду, показанную к употреблению, сейчас продают в супермаркетах. Морскую ванну можно сделать, растворив в воде морскую соль. Она продается в аптеках с различными добавками. Контрастный душ, закаливание, лечебное голодание - все это можно организовать самостоятельно. Надо составить график процедур и не лениться выполнять его.

Каждый знает, что движение – это жизнь. Но для этого необязательно идти на улицу. Можно ходить по квартире. Быстро, медленно – неважно, у каждого свой ритм. Желательно ежедневно проходить не менее пяти километров. Я хожу по квартире широким солдатским шагом и добавляю элементы танца, потому что главное при движении – это сотрясание.

С апреля по ноябрь Владимир Васильевич живет на даче в «Березовой роще». Тут вам и силовые упражнения, и наклоны, и мелкая моторика. Плюс баня, в которой мужчина парится через день. Плеснет на печку воду с добавлением морской соли или ароматических масел - лечебное дыхание.

- С возрастом уровень кислотности в желудке снижается, печень и поджелудочная железа слабеют. Эту кислотность надо повышать, - говорит Владимир Кожевин. - Сегодня в моем рационе обязательны квашеная капуста, щи, квас, сало, яблочный уксус. Ем животный жир и ни грамма растительного.

У мужчины нет медицинского образования, он бывший инженер. Для себя вывел простую формулу: все недуги излечиваются здоровым образом жизни и движением.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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