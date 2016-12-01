Сам себе санаторий

Как быть здоровым, сидя дома

Владимир КОЖЕВИН считает, что человек умирает не от болезни, а потому что его покинула жизненная энергия, уровень которой он измеряет специальным прибором.

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Галина ЛЕМЗЯКОВА

Владимир Кожевин много лет вынашивал идею по созданию курорта, аналогов которому нет нигде в мире. Он рассказал нашей газете:Каждый знает, что движение – это жизнь. Но для этого необязательно идти на улицу. Можно ходить по квартире. Быстро, медленно – неважно, у каждого свой ритм. Желательно ежедневно проходить не менее пяти километров. Я хожу по квартире широким солдатским шагом и добавляю элементы танца, потому что главное при движении – это сотрясание.С апреля по ноябрь Владимир Васильевич живет на даче в «Березовой роще». Тут вам и силовые упражнения, и наклоны, и мелкая моторика. Плюс баня, в которой мужчина парится через день. Плеснет на печку воду с добавлением морской соли или ароматических масел - лечебное дыхание.- говорит Владимир Кожевин. -У мужчины нет медицинского образования, он бывший инженер. Для себя вывел простую формулу: все недуги излечиваются здоровым образом жизни и движением.