В позе лотоса

Как перестать болеть и стать моложе?

Медитировать можно не только в Индии, но и на Байкале, и даже в собственной квартире.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного архива

Татьяна АБРАМОВОЙ

В 42 года Татьяну Абрамову мучил целый букет болезней, включая остеохондроз и вегето-сосудистую дистонию. Плюс трудные жизненные обстоятельства. Казалось, болезни и неприятности будут сопровождать ее до конца жизни.Всё изменилось в 1998 году, когда знакомые пригласили Татьяну на базовый курс йоги «Искусство дыхания». Через пару лет за компанию с друзьями она поехала в Индию. В городе Бангалор, в ашраме (духовная община) «Искусство жизни», она училась дышать и медитировать у гуру Шри Шри Рави Шанкара. Признается:Сегодня каждое утро Татьяны Абрамовой начинается одинаково: душ и полтора часа йоги, включающей в себя физические упражнения, дыхательные техники и медитации. Через несколько месяцев регулярных занятий женщина обнаружила, что легко садится в позу лотоса. Чуть раньше с ней произошли другие изменения. Вспоминает:В 55 лет Татьяна приняла важное для себя решение: ушла на пенсию из компании «Транснефть» и занялась собственным делом. Организовала багетную мастерскую. Три года спала по четыре часа в сутки. Выдержать такой ритм, не сломаться, а развить и расширить производство, ей помогла йога. Многие знакомые, которые не видели Абрамову несколько лет, с удивлением замечают, что она помолодела. У Татьяны на это есть объяснение:В Индии Татьяна побывала уже четыре раза. Нынешней осенью с друзьями поднялась на высоту 4200 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Гималайские горы.Теперь Татьяна уже сама инструктор и ведет занятия по йоге. Убеждена: