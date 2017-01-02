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В позе лотоса


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Вчера, 11:22
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Как перестать болеть и стать моложе?

В позе лотоса
Медитировать можно не только в Индии, но и на Байкале, и даже в собственной квартире.

Татьяне АБРАМОВОЙ 60 лет. Свой юбилей в феврале она отмечала на горе Соболиной: каталась с мужем на горных лыжах, а вечером на турбазе «Утулик», увидев перевернутого снеговика, встала рядом с ним на голову.

В 42 года Татьяну Абрамову мучил целый букет болезней, включая остеохондроз и вегето-сосудистую дистонию. Плюс трудные жизненные обстоятельства. Казалось, болезни и неприятности будут сопровождать ее до конца жизни.

Всё изменилось в 1998 году, когда знакомые пригласили Татьяну на базовый курс йоги «Искусство дыхания». Через пару лет за компанию с друзьями она поехала в Индию. В городе Бангалор, в ашраме (духовная община) «Искусство жизни», она училась дышать и медитировать у гуру Шри Шри Рави Шанкара. Признается:

- Это сейчас я гнусь во все стороны. 18 лет назад я не могла двух минут просидеть на полу с вытянутыми ногами. Просыпаясь утром, чувствовала себя уставшей.

Сегодня каждое утро Татьяны Абрамовой начинается одинаково: душ и полтора часа йоги, включающей в себя физические упражнения, дыхательные техники и медитации. Через несколько месяцев регулярных занятий женщина обнаружила, что легко садится в позу лотоса. Чуть раньше с ней произошли другие изменения. Вспоминает:

- Как-то в один из пасмурных дней, когда все коллеги по работе жаловались на головные боли, я скакала по лестнице через две ступеньки. Голова – светлая. Настроение – прекрасное. Энергии – хоть отбавляй.

В позе лотоса

В 55 лет Татьяна приняла важное для себя решение: ушла на пенсию из компании «Транснефть» и занялась собственным делом. Организовала багетную мастерскую. Три года спала по четыре часа в сутки. Выдержать такой ритм, не сломаться, а развить и расширить производство, ей помогла йога. Многие знакомые, которые не видели Абрамову несколько лет, с удивлением замечают, что она помолодела. У Татьяны на это есть объяснение:

- Йога – это не просто комплекс физических упражнений и дыхательной гимнастики. Наши упражнения тормозят развитие старости. Особая техника дыхания выводит из организма до 90 процентов шлаков и токсинов.

В Индии Татьяна побывала уже четыре раза. Нынешней осенью с друзьями поднялась на высоту 4200 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Гималайские горы.

Теперь Татьяна уже сама инструктор и ведет занятия по йоге. Убеждена:

- Йогой лучше заниматься по утрам. Но если нет времени, занимайтесь вечером. Это лучше, чем не заниматься совсем.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из личного архива
Татьяна АБРАМОВОЙ
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