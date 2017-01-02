Грипп пришёл



Галина ЛЕМЗЯКОВА

- рассказала нашей газете главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ. -На прошлой неделе диагноз ОРВИ поставили 735 малышам до двух лет, 645 детям в возрасте от 3 до 6 лет, 627 взрослым и 327 школьникам. 16 января в детском саду Мегета на карантин закрыли несколько групп, в которых из-за болезни отсутствуют 20% детей. 17 января закрывают одну группу в детском саду Ангарска. Карантин в лечебных учреждениях по постановлению главного государственного санитарного врача по Ангарскому городскому муниципальному образованию Дмитрия САВИНЫХ введен еще 9 декабря и продолжает действовать: допуск посетителей к больным ограничен.Чтобы не пополнить армию больных, следует соблюдать элементарные правила: регулярно проветривать помещения, почаще мыть руки, воздержаться от походов в гости. Для профилактики ОРВИ можно принимать арбидол, анаферон, циклоферон. Перед выходом на улицу и сразу после возвращения домой хорошо промывать нос и горло слабым раствором соды или физраствором, который продается в аптеках.