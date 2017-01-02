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Грипп пришёл


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Сегодня, 12:09
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На прошлой неделе в Ангарске и районе эпидпорог по ОРВИ был превышен на 93,8 процента. С 9 по 13 января зарегистрировано 2334 новых случая заболевания, включая один грипп.

- Грипп H3N2 выявлен у взрослого. Это обычный грипп типа А, - рассказала нашей газете главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ. - Заболеваемость ОРВИ по сравнению с праздничной неделей выросла на 14,1 процента. Подъем числа заболевших наблюдается во всех группах населения, кроме детей от 7 до 14 лет. У них, наоборот, произошел спад, поскольку школьники отдыхали на каникулах.

На прошлой неделе диагноз ОРВИ поставили 735 малышам до двух лет, 645 детям в возрасте от 3 до 6 лет, 627 взрослым и 327 школьникам. 16 января в детском саду Мегета на карантин закрыли несколько групп, в которых из-за болезни отсутствуют 20% детей. 17 января закрывают одну группу в детском саду Ангарска. Карантин в лечебных учреждениях по постановлению главного государственного санитарного врача по Ангарскому городскому муниципальному образованию Дмитрия САВИНЫХ введен еще 9 декабря и продолжает действовать: допуск посетителей к больным ограничен.

Чтобы не пополнить армию больных, следует соблюдать элементарные правила: регулярно проветривать помещения, почаще мыть руки, воздержаться от походов в гости. Для профилактики ОРВИ можно принимать арбидол, анаферон, циклоферон. Перед выходом на улицу и сразу после возвращения домой хорошо промывать нос и горло слабым раствором соды или физраствором, который продается в аптеках.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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