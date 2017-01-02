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Дочь научила меня мужеству


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Сегодня, 12:49
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В прошлом году ангарчане собирали деньги для Ирочки КАПИТОНОВОЙ, у которой в годовалом возрасте выявили гепатобластому - злокачественную опухоль печени. К сожалению, спасти девочку не удалось. Она прожила всего 2 года 4 месяца, из них год - в больницах Иркутска и Москвы. Через 40 дней после ее ухода мы встретились с мамой Иры 23-летней Марией КАПИТОНОВОЙ, которая ради спасения дочери отдала ей часть своей печени.

Дочь научила меня мужеству
Непременно балуйте детей! Неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь.
Фото из личного архива семьи КАПИТОНОВЫХ


- Врачи говорят, что онкология лечится, если ее вовремя диагностировать. У Иры опухоль когда обнаружили?

- Столичные доктора, у которых я спрашивала, откуда у маленького ребенка могла появиться опухоль печени, пояснили, что она развивается эмбрионально, то есть при рождении она уже была, только ее никто не заметил. Ире в месяц делали УЗИ. В год мы с ней проходили всех специалистов. Нам говорили: «У вас хороший, здоровый ребенок». В конце октября 2015 года мы заметили, что пупок у дочки стал выпячиваться. Пошли к хирургу. Мы живем в 85 квартале и приписаны к детской поликлинике № 2. Он посмотрел: «Это не грыжа, просто ребенок у вас толстый». Через неделю под ребром с правой стороны появилась шишка. Мы снова к хирургу. Он: «Это не моя патология, обращайтесь к педиатру». Наш участковый врач в то время был в отпуске. По совету медсестры заняли очередь к педиатру, которая обслуживает старую часть города. Она сразу дала направление в стационар, в хирургическое отделение, поставив под вопросом диагноз гепатобластома. Компьютерная томография подозрения подтвердила. Ире тогда был 1 год и 3 месяца. И уже третья стадия заболевания.

- Кто вам сказал, что это онкология?

- Онколог. Он приехал в Ангарск, в детскую больницу. Утверждал, что это не страшно, что все лечится. У меня от этих слов сердце в пятки опустилось. Я за несколько лет до этого отца потеряла. Он умер от рака простаты в 52 года.

Нас экстренно перевели в Иркутск, в детскую областную больницу. Провели химиотерапию. Результаты анализов показали, что улучшения не наступило. Я интересовалась: может, есть другие, более эффективные методы лечения? Однако врачи о пересадке печени сказали только после третьей химиотерапии, в марте 2016 года, тогда как диагноз нам поставили 19 ноября.

- Почему донором стали вы, а не папа девочки?

- Он не подошел по анатомической особенности: у него не такое кровообращение, как у большинства людей. У бабушки выявили кисту печени. А меня прежде чем проверять на совместимость, заставили худеть. Пока я несколько недель бегала, питалась почти одной травой, ходила на гидромассажи, Ире снова проводили химиотерапию. В Москве у нее выявили еще один очаг, в селезенке. Снова две химии. После них температура, сыпь по всему телу. В центр трансплантологии с такими показателями не берут, из Российского онкологического научного центра имени БЛОХИНА нас выписали. Тогда-то нам и пришлось обратиться за помощью к ангарчанам, потому что жизнь в Москве дорогая, посуточная аренда квартиры стоит 2,5 тысячи рублей, а консультации узких специалистов платные.

- Разве вы не по квоте лечились?

- Квота у нас была в центр трансплантологии. Ни в нем, ни в онкологическом центре, где нам бесплатно проводили химиотерапию, нет ни дерматолога, ни инфекциониста, которые должны были понять природу сыпи и избавить от нее.

- Но они есть в любой детской поликлинике Москвы. Вы с собой из Ангарска полис ОМС брали? По нему обязаны оказать бесплатную медицинскую помощь в любой больнице страны, работающей в системе обязательного медицинского страхования.

- Для того чтобы в поликлинике получить бесплатную помощь, к ней необходимо прикрепиться. Чтобы прикрепиться, надо иметь хотя бы временную регистрацию. Но даже она не гарантирует, что нужный врач проконсультирует в день обращения. Узкие специалисты и в Ангарске, и в Москве принимают по записи, которая расписана на две недели вперед. Надо быстрее, пожалуйста, обращайся в частные медицинские центры и платите, что мы и делали. Инфекционисту за прием заплатили 1,5 тысячи рублей, дерматологу - 2,5 тысячи рублей. Еще 6 тысяч рублей отдали за проведение необходимых анализов. Природу сыпи нам так и не объяснили. Она сама прошла.

- Как Ира переносила все эти хождения по врачам?

- Мужественно. Она понимала, что все делается для ее блага. Дочка у меня умненькая, некапризная. Не было проблем, чтобы кровь сдать или капельницу поставить. Я у нее каждый день училась стойкости и терпению.

Операцию по пересадке печени нам провели 29 августа. Она длилась 11 часов. На третий день у дочки стали расти красивые густые волосы. Я обрадовалась, что все самое страшное позади. На седьмой день сдали онкомаркеры. Альфа-фетопротеина, которого у здорового человека не больше 5, оказалось 14 тысяч. На 13-й день - 50 тысяч. Сделали компьютерную томографию и выявили по очагу в каждом легком. До операции их не было! Обычно, когда проводится трансплантация органов, сначала на операцию донора забирают, а через час реципиента, то есть того, кому пересаживают. У нас же все было наоборот. Сначала Иру отвезли в операционную, проверили ее всю. Убедились, что все остальные органы у нее, помимо печени, чистые.

Позже мне объяснили, что опухоль, когда ее вскрывают, может при попадании света убежать в другой орган за считанные часы.

- И снова операция?

- Сначала химиотерапия. Нам ее хотели в центре Блохина провести. Однако там начался карантин по ветрянке. Поскольку иммунитет у Иры значительно снизился, я побоялась с ней туда ложиться. Вернулись в Иркутск. После очередного курса химии Ире должны были делать операцию на одном легком. Сразу на двух нельзя. В Ангарске вышла заминка с выдачей направления: не хватало какой-то справки. В результате время оказалось упущено, нам пришлось снова делать химию. Каждый курс химиотерапии длится 28 дней. За это время опухоль подавляется. Но через два дня снова идет в рост. И на операцию ребенка не берут.

- Сколько же химий Ирочка перенесла за год?

- Девять. После последней в каждом легком было уже не по одному, а по шесть очагов. Для их удаления грудную клетку вскрывать не стали. Сделали надрез между ребрами и эндоскопическим оборудованием чистили легкое. Хирург предупредил, что удалил раковые клетки, которые просматривались визуально, но на микроскопическом уровне они могли остаться. Я понимала, что риск есть, но надеялась на чудо, на мастерство врачей. Они, наверное, сделали все, что было в их силах…

На третьи сутки после операции у Иры начались судороги. Потом еще одни, более сильные. Это страшно видеть, как твой ребенок мучается, понимать, что ты ничем не можешь помочь. Сделали МРТ и нашли очаг 4 на 4 сантиметра в головном мозге. Врачи развели руками.

- И выписали домой?

- Медики опасались, что Ира до Иркутска не долетит. Предлагали остаться. Я настояла на выписке, чтобы дочь побыла с папой, сестрой и бабушками. Благотворительный фонд «Подари жизнь» выделил нам в дорогу реаниматолога. В Ангарске нам настоятельно рекомендовали лечь в стационар. Но мы с мужем решили: если дочке суждено уйти, то зачем реанимацией, новыми капельницами оттягивать этот момент? Ушла дочка 8 декабря.

Когда все случилось, вызвала «скорую», чтобы смерть зафиксировать. Вместе с врачами приехали 10 сотрудников полиции. Пошли по соседям спрашивать, хорошие ли мы родители. Нас год дома не было! Кто нас в подъезде девятиэтажного дома знает?

- Если бы можно было вернуться на год назад, вы с сегодняшним опытом действовали бы так же?

- Нет. Я бы сразу повезла дочь в Москву. Хоть здесь и говорят: «Да кому вы там нужны? Протокол лечения везде одинаков». Однако при мне двое детей с аналогичным диагнозом уехали домой без опухоли. В июне они поступили в центр Блохина, в сентябре их выписали. Препараты, может, по всей стране для химиотерапии используют одинаковые. Только в Иркутске капельницы ставят в вену, а в Москве – подключично. И если у нас детей из стационара на воздух не выпускают, то в столице можно даже во время химии гулять в больничном дворе.

- Вы очень сильная женщина…

- А куда мне деваться? У меня есть старшая дочь Аня, ей 4 года. Я обязана жить ради нее. После Нового года сделали ей УЗИ брюшной полости. Выявили, что поджелудочная истощена, имеются наследственные проблемы с желудком от отца. Сейчас у нас на участке вообще нет педиатра, нас ведет заведующая поликлиникой Анастасия Сергеевна ПЕРФИЛЬЕВА. Буду настаивать, чтобы внутренние органы у Ани смотрели хотя бы раз в год.

- Вы свою печень проверяли? Она после трансплантации восстановилась?

- Не до себя мне было. Да и боюсь, если честно. Мне главное теперь вторую дочь сберечь и вырастить здоровой.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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