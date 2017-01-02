Дочь научила меня мужеству

Непременно балуйте детей! Неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь.

Фото из личного архива семьи КАПИТОНОВЫХ



Галина ЛЕМЗЯКОВА

- Столичные доктора, у которых я спрашивала, откуда у маленького ребенка могла появиться опухоль печени, пояснили, что она развивается эмбрионально, то есть при рождении она уже была, только ее никто не заметил. Ире в месяц делали УЗИ. В год мы с ней проходили всех специалистов. Нам говорили:. В конце октября 2015 года мы заметили, что пупок у дочки стал выпячиваться. Пошли к хирургу. Мы живем в 85 квартале и приписаны к детской поликлинике № 2. Он посмотрел:Через неделю под ребром с правой стороны появилась шишка. Мы снова к хирургу. Он:Наш участковый врач в то время был в отпуске. По совету медсестры заняли очередь к педиатру, которая обслуживает старую часть города. Она сразу дала направление в стационар, в хирургическое отделение, поставив под вопросом диагноз гепатобластома. Компьютерная томография подозрения подтвердила. Ире тогда был 1 год и 3 месяца. И уже третья стадия заболевания.- Онколог. Он приехал в Ангарск, в детскую больницу. Утверждал, что это не страшно, что все лечится. У меня от этих слов сердце в пятки опустилось. Я за несколько лет до этого отца потеряла. Он умер от рака простаты в 52 года.Нас экстренно перевели в Иркутск, в детскую областную больницу. Провели химиотерапию. Результаты анализов показали, что улучшения не наступило. Я интересовалась: может, есть другие, более эффективные методы лечения? Однако врачи о пересадке печени сказали только после третьей химиотерапии, в марте 2016 года, тогда как диагноз нам поставили 19 ноября.- Он не подошел по анатомической особенности: у него не такое кровообращение, как у большинства людей. У бабушки выявили кисту печени. А меня прежде чем проверять на совместимость, заставили худеть. Пока я несколько недель бегала, питалась почти одной травой, ходила на гидромассажи, Ире снова проводили химиотерапию. В Москве у нее выявили еще один очаг, в селезенке. Снова две химии. После них температура, сыпь по всему телу. В центр трансплантологии с такими показателями не берут, из Российского онкологического научного центра имени БЛОХИНА нас выписали. Тогда-то нам и пришлось обратиться за помощью к ангарчанам, потому что жизнь в Москве дорогая, посуточная аренда квартиры стоит 2,5 тысячи рублей, а консультации узких специалистов платные.- Квота у нас была в центр трансплантологии. Ни в нем, ни в онкологическом центре, где нам бесплатно проводили химиотерапию, нет ни дерматолога, ни инфекциониста, которые должны были понять природу сыпи и избавить от нее.- Для того чтобы в поликлинике получить бесплатную помощь, к ней необходимо прикрепиться. Чтобы прикрепиться, надо иметь хотя бы временную регистрацию. Но даже она не гарантирует, что нужный врач проконсультирует в день обращения. Узкие специалисты и в Ангарске, и в Москве принимают по записи, которая расписана на две недели вперед. Надо быстрее, пожалуйста, обращайся в частные медицинские центры и платите, что мы и делали. Инфекционисту за прием заплатили 1,5 тысячи рублей, дерматологу - 2,5 тысячи рублей. Еще 6 тысяч рублей отдали за проведение необходимых анализов. Природу сыпи нам так и не объяснили. Она сама прошла.- Мужественно. Она понимала, что все делается для ее блага. Дочка у меня умненькая, некапризная. Не было проблем, чтобы кровь сдать или капельницу поставить. Я у нее каждый день училась стойкости и терпению.Операцию по пересадке печени нам провели 29 августа. Она длилась 11 часов. На третий день у дочки стали расти красивые густые волосы. Я обрадовалась, что все самое страшное позади. На седьмой день сдали онкомаркеры. Альфа-фетопротеина, которого у здорового человека не больше 5, оказалось 14 тысяч. На 13-й день - 50 тысяч. Сделали компьютерную томографию и выявили по очагу в каждом легком. До операции их не было! Обычно, когда проводится трансплантация органов, сначала на операцию донора забирают, а через час реципиента, то есть того, кому пересаживают. У нас же все было наоборот. Сначала Иру отвезли в операционную, проверили ее всю. Убедились, что все остальные органы у нее, помимо печени, чистые.Позже мне объяснили, что опухоль, когда ее вскрывают, может при попадании света убежать в другой орган за считанные часы.- Сначала химиотерапия. Нам ее хотели в центре Блохина провести. Однако там начался карантин по ветрянке. Поскольку иммунитет у Иры значительно снизился, я побоялась с ней туда ложиться. Вернулись в Иркутск. После очередного курса химии Ире должны были делать операцию на одном легком. Сразу на двух нельзя. В Ангарске вышла заминка с выдачей направления: не хватало какой-то справки. В результате время оказалось упущено, нам пришлось снова делать химию. Каждый курс химиотерапии длится 28 дней. За это время опухоль подавляется. Но через два дня снова идет в рост. И на операцию ребенка не берут.- Девять. После последней в каждом легком было уже не по одному, а по шесть очагов. Для их удаления грудную клетку вскрывать не стали. Сделали надрез между ребрами и эндоскопическим оборудованием чистили легкое. Хирург предупредил, что удалил раковые клетки, которые просматривались визуально, но на микроскопическом уровне они могли остаться. Я понимала, что риск есть, но надеялась на чудо, на мастерство врачей. Они, наверное, сделали все, что было в их силах…На третьи сутки после операции у Иры начались судороги. Потом еще одни, более сильные. Это страшно видеть, как твой ребенок мучается, понимать, что ты ничем не можешь помочь. Сделали МРТ и нашли очаг 4 на 4 сантиметра в головном мозге. Врачи развели руками.- Медики опасались, что Ира до Иркутска не долетит. Предлагали остаться. Я настояла на выписке, чтобы дочь побыла с папой, сестрой и бабушками. Благотворительный фонд «Подари жизнь» выделил нам в дорогу реаниматолога. В Ангарске нам настоятельно рекомендовали лечь в стационар. Но мы с мужем решили: если дочке суждено уйти, то зачем реанимацией, новыми капельницами оттягивать этот момент? Ушла дочка 8 декабря.Когда все случилось, вызвала «скорую», чтобы смерть зафиксировать. Вместе с врачами приехали 10 сотрудников полиции. Пошли по соседям спрашивать, хорошие ли мы родители. Нас год дома не было! Кто нас в подъезде девятиэтажного дома знает?- Нет. Я бы сразу повезла дочь в Москву. Хоть здесь и говорят:Однако при мне двое детей с аналогичным диагнозом уехали домой без опухоли. В июне они поступили в центр Блохина, в сентябре их выписали. Препараты, может, по всей стране для химиотерапии используют одинаковые. Только в Иркутске капельницы ставят в вену, а в Москве – подключично. И если у нас детей из стационара на воздух не выпускают, то в столице можно даже во время химии гулять в больничном дворе.- А куда мне деваться? У меня есть старшая дочь Аня, ей 4 года. Я обязана жить ради нее. После Нового года сделали ей УЗИ брюшной полости. Выявили, что поджелудочная истощена, имеются наследственные проблемы с желудком от отца. Сейчас у нас на участке вообще нет педиатра, нас ведет заведующая поликлиникой Анастасия Сергеевна ПЕРФИЛЬЕВА. Буду настаивать, чтобы внутренние органы у Ани смотрели хотя бы раз в год.- Не до себя мне было. Да и боюсь, если честно. Мне главное теперь вторую дочь сберечь и вырастить здоровой.