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Грипп наступает


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Сегодня, 11:47
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За неделю с 14 по 20 января в Ангарске и районе среди детей в возрасте от 3 до 6 лет зарегистрировано 5 случаев сезонного гриппа H3N1. Об этом нашей газете рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ.

За прошлую неделю диагноз ОРВИ поставили 3331 ангарчанину. Напомним, что с 9 по 13 января заболевших было 2334 человека. Прирост за неделю составил 42,7%. Чаще за медицинской помощью стали обращаться взрослые: 1024 человека. Это на 63,3% больше, чем сразу после новогодних праздников. Начали болеть и школьники, вышедшие после каникул на уроки. Прирост у детей от 7 до 14 лет - 062,7%.

В целом эпидпорог по ОРВИ превышен на 82,9%. По данным на 23 января, на карантин было закрыто 19 групп в 13 дошкольных учреждениях и 10 классов в 3 школах.

Напоминаем, что ОРВИ – вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И тем, у кого температура поднимается до 38 градусов, медики рекомендуют вызывать на дом участковых докторов или неотложную помощь.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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