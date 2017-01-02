Он нужен детям

Труднее всего собрать деньги в помощь взрослому человеку. Люди охотно помогают детям, полагая, что взрослый должен справляться со своими проблемами сам. Но сегодня особый случай. Помощь требуется человеку, который нужен детям.Карта Сбербанка 4276 1815 7735 5974. У кого подключен мобильный банк, можно с сотового телефона отправить смс на номер 900 с текстом: Перевод пробел 8-902-519-58-85 пробел сумма, которую хотите перечислить (для Алексея Вячеславовича Г.).
Фото из архива Алексея ГЕДРОВА
Это 28-летний ангарчанин, тренер по греко-римской борьбе Алексей ГЕДРОВ. Сбор средств на его лечение организовали коллеги, тренеры ДЮСШ «Ермак» и родители воспитанников.
Алексей тренирует мальчишек в возрасте от 7 до 16 лет в «Ермаке». Воспитал нескольких чемпионов и призеров Сибирского федерального округа.
- В январе 2016 года у меня резко заболела спина,
- рассказал нашей газете Алексей Вячеславович. - Снимок МРТ показал на позвоночнике гнойный эпидурит со сдавлением спинного мозга. В нейрохирургическом отделении БСМП мне провели операцию. В мае я вышел на работу. В сентябре возникли осложнения: начали неметь ноги. Я еле ходил, держась за тросточку.
В декабре, когда Алексей Гедров вообще перестал чувствовать ноги, полностью потерял координацию движений, ему дали третью группу инвалидности. Он лежал в нейрохирургическом отделении БСМП, в неврологическом отделении городской больницы № 1. Несмотря на лечение, ситуация не улучшилась. Тренер съездил на консультацию в областную больницу. Обследовался в Восточно-Сибирском институте медико-экологических исследований.- Невролог отправил меня к нейрохирургу. Нейрохирург – к главному нейрохирургу области. Все смотрели снимки МРТ. Видели очаг инфекции выше оперируемого места. Невролог порекомендовал двухмесячный курс антибиотиков. Выписать их должен терапевт, но после сдачи анализов. Сдаю анализы. Результат хороший. Терапевт выписать необходимый препарат не может: нет оснований. Отправил все документы исследований в клинику Новосибирска. Мне сказали, что ситуация нетипичная, предложили проконсультироваться в Санкт-Петербурге. Оттуда ответ пока не пришел.
Тренеру порекомендовали китайскую медицину. Собрали деньги и отправили Алексея Вячеславовича в Китай. Лечение в Поднебесной дало небольшой результат: раньше у мужчины живот, спина и ноги немели, сейчас чувствительность возвращается, но всё стало болеть. Курс лечения необходимо продолжать. Однако денег у ангарчанина нет. Без помощи земляков ему не справиться. - Мой 16-летний сын Даниил занимается у Алексея Вячеславовича 10 лет. Данил – кандидат в мастера спорта. Тренер из него настоящего мужчину вырастил,
- рассказал нашей газете председатель родительского комитета Андрей ДРОВЕНКО. - В наше время почти не осталось людей, готовых посвятить свою жизнь чужим пацанам. Алексей всю душу в наших ребят вложил.
Когда с Алексеем Гедровым случилась беда, у него родился свой сын. Сейчас мальчику 8 месяцев. Жена Эллина находится в отпуске по уходу за ребенком. Денег у молодой семьи на лечение нет. Тренер надеется на помощь неравнодушных земляков. Без них ему на ноги встать не удастся. Поможем?
Галина ЛЕМЗЯКОВА