Он нужен детям

Фото из архива Алексея ГЕДРОВА



Галина ЛЕМЗЯКОВА

Это 28-летний ангарчанин, тренер по греко-римской борьбе Алексей ГЕДРОВ. Сбор средств на его лечение организовали коллеги, тренеры ДЮСШ «Ермак» и родители воспитанников.Алексей тренирует мальчишек в возрасте от 7 до 16 лет в «Ермаке». Воспитал нескольких чемпионов и призеров Сибирского федерального округа.- рассказал нашей газете Алексей Вячеславович. -В декабре, когда Алексей Гедров вообще перестал чувствовать ноги, полностью потерял координацию движений, ему дали третью группу инвалидности. Он лежал в нейрохирургическом отделении БСМП, в неврологическом отделении городской больницы № 1. Несмотря на лечение, ситуация не улучшилась. Тренер съездил на консультацию в областную больницу. Обследовался в Восточно-Сибирском институте медико-экологических исследований.Тренеру порекомендовали китайскую медицину. Собрали деньги и отправили Алексея Вячеславовича в Китай. Лечение в Поднебесной дало небольшой результат: раньше у мужчины живот, спина и ноги немели, сейчас чувствительность возвращается, но всё стало болеть. Курс лечения необходимо продолжать. Однако денег у ангарчанина нет. Без помощи земляков ему не справиться.- рассказал нашей газете председатель родительского комитета Андрей ДРОВЕНКО.Когда с Алексеем Гедровым случилась беда, у него родился свой сын. Сейчас мальчику 8 месяцев. Жена Эллина находится в отпуске по уходу за ребенком. Денег у молодой семьи на лечение нет. Тренер надеется на помощь неравнодушных земляков. Без них ему на ноги встать не удастся. Поможем?