Моложе возраста

Зачем люди голодают

Фото из личного архива Андрея МАКСИМОВА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

- убеждён Андрей. -Это сейчас Максимов не курит, алкоголем не злоупотребляет, три раза в неделю бегает 10-километровый кросс вдоль Китоя, летом ездит на велосипеде, регулярно играет в футбол, каждый год ходит на Шумак и Хамар-Дабан. А в детстве Андрей много болел и часто лежал в больнице.Вырос, пришла другая болезнь – начал пить. В один из трезвых дней Максимов пошел в парикмахерскую, а там очередь. Пока ждал, в руки попалась книга американского диетолога и физиотерапевта Поля БРЕГА «Чудо голодания». В этот момент у него началась новая жизнь.Первый раз без еды он продержался меньше суток. И ел после воздержания так, словно вернулся с голодного мыса. Следующая попытка оказалась более удачной - 24 часа только вода. Потом голодал 36 часов, три дня, неделю.- признается Максимов. -Самый большой период голодания длился у Андрея Максимова 25 дней. В это время он вёл дневник.Теперь временный отказ от еды вошел у Максимова в привычку.- объясняет Максимов. -Андрей отмечает, что с тех самых пор, как он начал жизнь с чистки организма естественным способом, болезни от него отцепились, да и старение замедлилось. Приборы, определяющие биологический возраст, показывают, что сейчас Андрею Максимову 30 с небольшим лет. Т.е. он намного моложе своих ровесников.