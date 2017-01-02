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Моложе возраста


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Сегодня, 13:17
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Зачем люди голодают

Моложе возраста
Андрей МАКСИМОВ ест не три раза в день в одно и то же время, а как только ему захочется есть. Эта привычка помогает ему в походах экономить время и продукты.
Фото из личного архива Андрея МАКСИМОВА


У 42-летнего ведущего праздников Андрея МАКСИМОВА нет ни грамма лишнего веса. Тем не менее он последние лет 15 регулярно на сутки отказывается от еды. Зачем?

- Разгрузочные дни для организма полезны, - убеждён Андрей. - Во время голодания внутренние органы отдыхают. Желудочно-кишечный тракт очищается от шлаков, в теле появляется легкость, голова становится ясной.

Это сейчас Максимов не курит, алкоголем не злоупотребляет, три раза в неделю бегает 10-километровый кросс вдоль Китоя, летом ездит на велосипеде, регулярно играет в футбол, каждый год ходит на Шумак и Хамар-Дабан. А в детстве Андрей много болел и часто лежал в больнице.

Вырос, пришла другая болезнь – начал пить. В один из трезвых дней Максимов пошел в парикмахерскую, а там очередь. Пока ждал, в руки попалась книга американского диетолога и физиотерапевта Поля БРЕГА «Чудо голодания». В этот момент у него началась новая жизнь.

Первый раз без еды он продержался меньше суток. И ел после воздержания так, словно вернулся с голодного мыса. Следующая попытка оказалась более удачной - 24 часа только вода. Потом голодал 36 часов, три дня, неделю.

- Первый стакан сока после голодания кажется райским наслаждением, - признается Максимов. - Ты не просто набиваешь желудок, а наслаждаешься едой.

Самый большой период голодания длился у Андрея Максимова 25 дней. В это время он вёл дневник.

«12.11.2010
Последние недели все события, а точнее, их отсутствие будто подталкивали меня к этому решению. Я ощущал необходимость воздержания, но не хотел выключаться из активной жизни, голодал 2 или 3 недели каскадом: день через день. Но активности не было всё равно, даже бегать перестал из-за болей в колене. Накачал материалов из Инета, очень хотелось освоить английский, пополнить знания географии, позаниматься астрономией, подучить логику, математику, поднатореть в игре на гитаре, в печатании текстов и многое другое. Желание развиваться огромное, не хватает способностей, энергии, психоресурса. Мозгов не хватает... Короче, или пан, или пропал, мне нужна светлая голова, и другого средства просветления, кроме голодания, я не знаю.

20.11.10
7-й день. Вечером взвешался… 65,5 кг. За 6 суток 8,5 кг улетело. Чувствую себя очень хорошо, нет даже головокружений по утрам при вставании, как в прошлое голодание. А вчера бук включился! После 17 дней молчания. Почистил его на радостях от обилия информации, решил бережней использовать. Такой вот позитив после стольких расстройств. Надо запомнить ощущение после того, как что-то отнимают, а спустя какое-то время возвращают...»

Теперь временный отказ от еды вошел у Максимова в привычку.

- Человек тратит много энергии на переработку пищи, - объясняет Максимов. - В дни голодания мы омолаживаем каждую клеточку своего тела.

Андрей отмечает, что с тех самых пор, как он начал жизнь с чистки организма естественным способом, болезни от него отцепились, да и старение замедлилось. Приборы, определяющие биологический возраст, показывают, что сейчас Андрею Максимову 30 с небольшим лет. Т.е. он намного моложе своих ровесников.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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