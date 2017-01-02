Скоро кайф от наркотика можно будет блокировать

В России изобрели молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотических веществ. Планируется, что к 2023 году она станет основой первого отечественного лекарства от наркозависимости. Об этом сообщает газета "Известия".



Разработанный препарат представляет собой не наркотический аналог морфина. Как только вещество попадает в кровь наркозависимого пациента, в организме начинают вырабатываться антитела, препятствующие проникновению наркотиков в мозг. Таким образом, человек не получает удовольствия от запрещенных средств,