.
,

Скоро кайф от наркотика можно будет блокировать


0

Сегодня, 16:04
 Количество просмотров: 19
    

В России изобрели молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотических веществ. Планируется, что к 2023 году она станет основой первого отечественного лекарства от наркозависимости. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработанный препарат представляет собой не наркотический аналог морфина. Как только вещество попадает в кровь наркозависимого пациента, в организме начинают вырабатываться антитела, препятствующие проникновению наркотиков в мозг. Таким образом, человек не получает удовольствия от запрещенных средств,
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Утренняя Пробежка посвящённая ЗОЖ в Ангарске
Будет увеличен размер дотации на школьное питание
Контейнеры увезли, а мусор остался
Все новости категории

Спортивные новости
«Лыжня России» переносится на 11 февраля
Реализация проекта «На лыжи!» в Ангарске
Начались XXXIII зимние сельские спортивные игры
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет, 95 квл.
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30 ___________________________

Происшествия
Не верьте гадалкам и целителям
ДТП в 22 мкр. Ангарска с участием несовершеннолетней
Втянут и обуют
Все новости категории

Общество
Более тысячи инвалидов трудоустроились в 2016 году
58 млн. рублей на «Обеспечение жильем молодых семей»
Месторождение золота Сухой лог разыграли на аукционе
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (280)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru