Сидим на карантине



Анастасия КУРМАЗОВА

И не зря, ведь именно сейчас наибольшее число заболевших как раз составляют дети в возрасте от 7 до 14 лет. В этой возрастной категории эпидемиологический порог превышен на 90,9%, и число заболевших пока растёт. В то время как в остальных возрастных группах, то есть среди совсем маленьких детей и взрослых, заболеваемость медленно, но верно падает. Всего же пока зарегистрировано 3620 больных гриппом и ОРВИ, из них 14 человек получили диагноз грипп.Специалисты уверяют, что ситуация нынешнего года не самая пугающая. Например, в прошлом году приходилось закрывать на карантин вообще все школы. Болеть тоже начали чуть позже, чем в прошлом году. Однако когда закончится эпидемия, пока сказать сложно. Врачи надеются на погоду и, как ни странно, ждут морозов. Потому что потепление принесёт новую волну простуд. Причина даже не в том, что при сильном морозе вирусы гибнут. Просто как только на улице становится теплее, люди начинают гулять, ходить по магазинам и гостям, то есть активно контактировать друг с другом. При этом детей стараются одеть потеплее, что тоже приносит больше вреда, чем пользы. Так что если не хотите пополнить армию простуженных, сидите дома и одевайтесь по погоде.