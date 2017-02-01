Самое страшное позади

До чего дошла ангарская наука



Чем травимся?

Новое не значит лучшее

Крысы, кролики и свинки

Восточносибирский институт медико-экологических исследований – это: клиника с медперсоналом 135 человек;



институт, где 107 сотрудников, из них 40 научных сотрудников;



1 член-корреспондент РАН; 1 профессор РАН;



2 заслуженных работника науки и высшей школы Иркутской области;



1 заслуженный эколог;



25% сотрудников возрастом до 35 лет;



4 премии «Экомир» ГосДумы РФ.

О болезнях:



О лекарствах:

О детях:

Об экологии:

О науке:

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

В лаборатории аналитической экотоксикологии и биомониторинга нас встречает младший научный сотрудник 32-летний Алексей МЕРИНОВ. Он работает в институте с 2011 года. Окончил химический факультет ИГУ.Алексей с гордостью показывает нам современное оборудование: хромато-масс (или газовый хроматограф) (фото 1). Приобрели его в 2013 году. Прибор проводит исследование проб воздуха. Полная автоматика. Можно одновременно вставить большое количество проб. Прибор будет сам брать, исследовать и убирать.Рядом хроматограф, приобретенный в 2010 году. На нём можно исследовать как жидкое вещество, так и пар, образующийся при нагревании этого вещества. На нём, например, выявляют формальдегиды в моче человека, которые попадают в организм в результате воздействия внешних условий среды, – на производстве или при использовании некачественных строительных материалов для ремонта. Стоимость приборов исчисляется в миллионах рублей. На том, что касается здоровья человека, не экономят.И сразу совет от научного сотрудника: не хотите подвергаться воздействию формальдегида, прежде чем стелить линолеум, положите его на несколько дней на свежем воздухе, чтобы формальдегид выветрился.До недавнего времени в институте существовала платная услуга: анализ стройматериалов, игрушек и прочих предметов на токсичность. К сожалению, сейчас лаборатория, проводившая эти исследования, закрыта на аккредитацию. Требования к ней изменились. Если аккредитация будет продлена, то такие услуги снова станут доступны для ангарчан.В лаборатории эколого-гигиенических исследований нас встречает старший научный сотрудник Инна Владимировна МЫЛЬНИКОВА.Инна Владимировна знакомит нас с последним ис-следованием лаборатории - было проведено комплексное обследование школ Иркутской области. Результат: условия более чем в 20% школ не соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов. Речь идёт об освещении, влажности, скорости движения воздуха, температуре. Последствия таких нарушений скажутся на здоровье детей: от плохого освещения будут случаи миопии, от холода и влажности риск развития отитов, ларингитов.По Ангарску среди проверенных по освещению школ 20-25% не соответствуют требованиям, по влажности и температуре - 15-20%.Кстати, самыми безопасными по количеству вредных веществ в воздухе оказались школы, где ремонт был сделан давно.Все результаты замеров, предложения по оптимизации учебного процесса были донесены до директоров школ, дальше их работа.Самая интересная часть института для дилетанта – это виварий (помещение для содержания подопытных животных). Он находится в отдельном здании. Как бы ни пытались зоозащитники протестовать против опытов на животных, без них успеха в лечении человека не будет.Проводит нас в виварий Евгений ТИТОВ, старший научный сотрудник лаборатории биомоделирования и трансляционной медицины, лауреат премии губернатора в области науки и техники.Здесь настоящий зоопарк – три комнаты с клетками, в которых находятся белые крысы, кролики и морские свинки. Лаборатория биомоделирования и трансляционной медицины наблюдает за животными. Что через 6 месяцев произошло с отравленным химическим веществом животным, то же самое через 15 лет произойдёт с человеком. Евгений признался нашей газете: животных жалко, но человека жальче.Евгений надевает толстую перчатку и с помощью зонда вводит крысе в рот воду (фото 2), она пищит, затем её возвращают на место. Крыски все систематизированы по клеткам по 10 особей, кого-то уже травят, кто-то ждёт своей очереди (фото 3).Все исследования проводятся в соответствии с международными договорами и соглашениями по этике.- Сотрудниками нашего института в течение последних 15-20 лет было установлено, изучено и описано пять новых профессиональных заболеваний.- Недавно мы закончили цикл работ по внедрению в Иркутской области нового лекарственного соединения перхлозона. Этот препарат эффективен в лечении туберкулёза. Существующие лекарственные соединения не дают возможности вылечить это заболевание, оно изменилось, лечится годами. В скором времени, возможно, будет получено разрешение на производство этого препарата в Братске.- Мы чрезвычайно озабочены тем, что каждое поколение детей становится всё более болезненным, чем предыдущее. Сейчас участились случаи внезапных смертей подростков на физкультуре, на улице. Это неполноценное развитие, неполноценное питание. Мы вместе с рядом других институтов объединились и выполнили цикл работ, как вести таких детей, начиная с детского сада. Надеюсь, «Руководство по гигиене детей и подростков» станет настольной библией для педагогов и врачей учебных учреждений.- В Ангарске мы единственные, кто смог нашему электролизному комбинату разработать методику мониторинга вредных веществ в атмосфере. За это даже москвичи не брались.Самый опасный период жизни в Ангарске уже прошёл (был до начала 90-х годов). Сейчас мы расхлёбываем последствия. Ряд предприятий закрылся, оставшиеся используют новые технологии, они более безопасны.- Несмотря на настойчивые усилия государства угробить науку, наши научные сотрудники блестяще выполняют свою работу. В этом году звание заслуженного работника науки и высшей школы Иркутской области получила профессор Галина БОДИЕНКОВА. В нашем институте два профессора имеют такое звание.