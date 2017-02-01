Пришла вакцина

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По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Иркутской области, всего в этом году лечебные учреждения АГО должны получить 7126 бесплатных доз. Когда вся обещанная вакцина появится в ангарских поликлиниках, пока неизвестно, но начинать прививаться пора уже сегодня. Особенно тем, кто раньше прививку против клещевого энцефалита не ставил.Прививку необходимо поставить не позднее чем за две недели до посещения лесов, лугов и дачных участков, где могут жить инфицированные клещи. В прошлом году первое обращение по поводу укуса клеща было зарегистрировано в травмпункте 3 апреля. Он присосался к человеку в садоводстве «Сосновый бор». Однако в 2015 году клещи проявляли свою активность еще раньше - с 14 марта по 29 сентября.Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев. Первую ревакцинацию проводят через 12 месяцев после завершения курса вакцинации, последующие ревакцинации проводят каждые 3 года перед началом эпидсезона. Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления после консультации с терапевтом...