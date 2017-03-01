Карантин отменён

ОРВИ в Ангарске болеть стали меньше. За неделю, с 4 по 10 марта, зарегистрировано 1578 новых случаев. Для сравнения: в начале декабря заболевших было 2519.
Об этом нашей газете рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ: - Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 66,1, что ниже уровня эпидемического порога на 8,3 процента. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей произошло у детей во всех возрастных группах. Грипп не регистрировался.
Постановление «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического распространения острых респираторных инфекций в АГО», подписанное 9 декабря 2016 года главным государственным санитарным врачом АГМО, отменено.