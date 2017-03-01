Карантин отменён

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Об этом нашей газете рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ:Постановление «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического распространения острых респираторных инфекций в АГО», подписанное 9 декабря 2016 года главным государственным санитарным врачом АГМО, отменено.