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Проверь себя!


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Вчера, 17:26
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В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом (который отмечается 24 марта) в Ангарском городском округе в течение месяца будут проводиться мероприятия, направленные на раннее выявление туберкулеза.

Как сообщили нашей газете в отделе охраны здоровья граждан управления по общественной безопасности администрации округа, на базе пяти лечебных учреждений Ангарска (ЦМСЧ № 28, МСЧ № 36, МАНО, городской больницы № 1 и БСМП) будет организована работа флюорографических кабинетов. Кроме того, передвижной флюоромобиль 28 марта будет работать и в Мегете.

Самое главное, что в рамках месячника люди могут проходить рентгенологическое обследование по месту прикрепления как по направлению врача, так и без направления. Нужно будет просто прийти в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом.

Кстати, флюорографические кабинеты в течение этого месячника будут работать в режиме работы поликлиник (как только лечебное учреждение открывается, так и начинает работать кабинет). Приём будет вестись в том числе и в субботу.

Мария ИЛЬЮШКИНА
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