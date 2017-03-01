Проверь себя!

Мария ИЛЬЮШКИНА

Как сообщили нашей газете в отделе охраны здоровья граждан управления по общественной безопасности администрации округа, на базе пяти лечебных учреждений Ангарска (ЦМСЧ № 28, МСЧ № 36, МАНО, городской больницы № 1 и БСМП) будет организована работа флюорографических кабинетов. Кроме того, передвижной флюоромобиль 28 марта будет работать и в Мегете.Самое главное, что в рамках месячника люди могут проходить рентгенологическое обследование по месту прикрепления как по направлению врача, так и без направления. Нужно будет просто прийти в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом.Кстати, флюорографические кабинеты в течение этого месячника будут работать в режиме работы поликлиник (как только лечебное учреждение открывается, так и начинает работать кабинет). Приём будет вестись в том числе и в субботу.