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Диагностика на колёсах


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Вчера, 23:36
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28 марта в Мегете в передвижном флюорографе обследовали 156 человек. Для сравнения: через флюорографический кабинет поликлиники, работающий в две смены, проходит ежедневно 100-150 человек.

Диагностика на колёсах
Жители Мегета готовы полдня простоять в очереди рядом с передвижным флюорографом, лишь бы не ехать в Ангарск, в поликлинику.
Фото предоставлено городской больницей № 1


Обследование, выявляющее туберкулез, каждый человек должен проходить ежегодно. Оно является обязательным при проведении диспансеризации и медицинских осмотров.

В 2016 году в Ангарске из 180 зарегистрированных случаев заболевания 105 выявлено при прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров. Об этом нашей газете рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ольга ТОВКАЧ. Показатель заболеваемости – 75,35 на 100 тысяч населения. Он ниже прошлогоднего на 21,2% и ниже областного на 25,4% (показатель по области – 101,0).

- В структуре клинических форм среди вновь выявленных больных на долю туберкулеза органов дыхания приходится 90,5% - 163 случая, - пояснила Ольга Владимировна. - На высоком уровне сохраняется заболеваемость заразными формами туберкулеза: показатель 25,24 на 100 тысяч населения.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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