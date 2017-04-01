Встань и иди!

От чего спасает скандинавская ходьба

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Ходьба – самый простой способ жить долго. Это один из самых щадящих видов физической активности, подходящий практически всем без ограничений: и беременным, и пожилым, и детям, и даже тем, кому врачи не рекомендуют заниматься каким-либо спортом. Лучше ходьбы может быть только скандинавская ходьба, которая благодаря использованию при движении палок позволяет почти в 3 раза снизить ударную нагрузку на голеностоп, колени, позвоночник. За одну тренировку сжигается на 46% калорий больше, чем при беге трусцой. Улучшается настроение и самочувствие: укрепляется иммунная система, снижается давление, исправляется осанка, уменьшается уровень стресса и увеличивается выработка в организме серотонина.После ходьбы, которая, помимо всего прочего, помогает и похудеть, отмечают улучшение состояния больные сахарным диабетом.В том, что это всё не общие слова, убедились уже сотни ангарчан, которые регулярно гуляют с палками в парке профилактория «Родник» и за Дворцом «Победа». Среди них много женщин старше 80 лет!- перечисляет своих подопечных инструктор по скандинавской ходьбе Анна КАПРАВЧУК. -