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Встань и иди!


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Сегодня, 12:22
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От чего спасает скандинавская ходьба

Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать 10 тысяч шагов в день (около пяти километров), чтобы быть в хорошей форме.

Встань и иди!
При занятии плаванием работают 25 процентов мышц, при езде на горном велосипеде - 45 процентов, при беге - 65 процентов, при ходьбе – 45 процентов, при скандинавской ходьбе - 90 процентов.
Фото Николая СТЕРНИНА


Ходьба – самый простой способ жить долго. Это один из самых щадящих видов физической активности, подходящий практически всем без ограничений: и беременным, и пожилым, и детям, и даже тем, кому врачи не рекомендуют заниматься каким-либо спортом. Лучше ходьбы может быть только скандинавская ходьба, которая благодаря использованию при движении палок позволяет почти в 3 раза снизить ударную нагрузку на голеностоп, колени, позвоночник. За одну тренировку сжигается на 46% калорий больше, чем при беге трусцой. Улучшается настроение и самочувствие: укрепляется иммунная система, снижается давление, исправляется осанка, уменьшается уровень стресса и увеличивается выработка в организме серотонина.

После ходьбы, которая, помимо всего прочего, помогает и похудеть, отмечают улучшение состояния больные сахарным диабетом.

В том, что это всё не общие слова, убедились уже сотни ангарчан, которые регулярно гуляют с палками в парке профилактория «Родник» и за Дворцом «Победа». Среди них много женщин старше 80 лет!

- У меня в группе занимаются три человека, которые перенесли операции по замене тазобедренных суставов. Есть люди, восстанавливающиеся после переломов. Недавно пришла беременная женщина, - перечисляет своих подопечных инструктор по скандинавской ходьбе Анна КАПРАВЧУК. - Одна женщина повернула вспять развивающийся остеопороз. Показатель плотности костной ткани у нее поднялся с 28 до 32. У другой давление по утрам доходило до 200. После двух недель регулярных занятий оно перестало подниматься выше 170. Все отмечают, что у них улучшились сон, аппетит и координация движений. Одна дама пешком ходит на дачу, расположенную в Старом Китое. Раньше с тросточкой шла от дома до огорода за полтора часа, сейчас с палками тратит на это 40 минут.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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