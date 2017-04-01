.
,

Есть надежда


0

Вчера, 23:44
 Количество просмотров: 31
    

Двухлетний Гриша АРЫШТАЕВ вернулся из Швейцарии, где в офтальмологическом центре Жюля ГОНА ему лечат единственный глаз, пораженный ретинобластомой – злокачественной опухолью сетчатки глаза. Мы встретились с его мамой Натальей, чтобы узнать, как идет лечение.

Есть надежда
Семья, врачи и земляки Гриши борются за то, чтобы мальчик сохранил зрение.

- В каком возрасте у Гриши выявили ретинобластому?

- В месяц, когда мы проходили всех врачей, окулисту что-то не понравилось, он велел снова показаться в три месяца. Мы пришли. Опухоль уже была большая, и нас срочно направили в Иркутск, в областную детскую больницу на Гагарина. Там сразу сказали: «Глаз надо удалять!» Я спрашивала у врача, может, нам стоит съездить в Москву. Меня заверили, что я только зря время потеряю. Все произошло настолько быстро, что я даже опомниться не успела. 12 декабря 2014 года легли в больницу. 22-го нам уже провели первый курс химиотерапии для второго глаза. Между этими датами была операция и двухдневный отдых дома.

- Химиотерапия подействовала?

- Швейцарский профессор утверждает, что общая химия при нашем заболевании бессмысленна. У нас же после трех курсов опухоль уменьшилась, а потом застыла. Не увидев изменений после шестого курса, наш врач предложила нам полететь в Москву. Сама оформила запрос в научно-исследовательский институт глазных болезней имени ГЕЛЬМГОЛЬЦА. Нас приняли. В мае 2015 года провели брахитерапию: на несколько часов подшивали в место опухоли радиоактивную пластинку. Через три месяца делали криозаморозку.

Есть надежда

Деньги для Гриши АРЫШТАЕВА можно
перечислить на карту
Сбербанка 4276818012589226

Карта привязана к мобильному
телефону 8-902-174-01-70

Тот, у кого подключен мобильный банк, может отправить на № 900 смс с текстом: перевод, пробел, номер телефона, пробел, сумма, которую хотите перевести. Получатель Наталья Сергеевна А.

Или принести деньги в кассу нашей редакции.


В августе у Гриши на глазу, в передней камере на зрачке, появились пятнышки. Мы снова в московский НИИ. Там сказали: «Рецидив. Глаз надо удалять». Я отказалась. Тогда нас направили в Российский онкологический центр имени БЛОХИНА. Врачи развели руками: «Сделать ничего не можем. Лечить бесполезно. Только удаление». Дали пару дней на размышление. За это время мамочки, которые лежали с нами, посоветовали обратиться к профессору МУНЬЕ в Швейцарию. Его имя передается по цепочке среди тех, кому в России предлагают только радикальный метод лечения. Я сразу направила ему все наши результаты обследований. Он ответил в этот же день: «Случай тяжелый, но вы должны приехать для второго мнения».

- Вы английский язык знаете? За границей до болезни сына бывали?

- В Швейцарии говорят не только на английском языке, но и на немецком, и на французском. Я иностранный язык изучала только в школе. С той поры столько времени прошло, все забыла. Могла назвать свое имя да до десяти досчитать. У меня и загранпаспорта никогда не было. Оформляла его в Москве.

В Лозанне всех русских, нуждающихся в лечении, встречает наша бывшая соотечественница Наталья. Она помогает снять комнату. Если есть возможность, то приходит в клинику и выступает в роли переводчика. Денег за это не берет.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из личного архива
семьи АРЫШТАЕВЫХ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
По последнему снегу
В двадцатый раз
Не слабый пол
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Продам участок
в деревне Зуй,
(10 соток,
земля разработана,
огорожена)
500 тыс. руб.
т. 8-950-108-90-65

Происшествия
Не дали сгореть
Петербург содрогнулся, но не дрогнул
Точкой невозврата для «Дитэко» стала весна 2016 года
Все новости категории

Общество
Идёт реформа
Когда картины были большими
Два стакана
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (94)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru