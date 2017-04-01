Есть надежда

Деньги для Гриши АРЫШТАЕВА можно

перечислить на карту

Сбербанка 4276818012589226



Карта привязана к мобильному

телефону 8-902-174-01-70



Тот, у кого подключен мобильный банк, может отправить на № 900 смс с текстом: перевод, пробел, номер телефона, пробел, сумма, которую хотите перевести. Получатель Наталья Сергеевна А.



Или принести деньги в кассу нашей редакции.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного архива

семьи АРЫШТАЕВЫХ

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- В месяц, когда мы проходили всех врачей, окулисту что-то не понравилось, он велел снова показаться в три месяца. Мы пришли. Опухоль уже была большая, и нас срочно направили в Иркутск, в областную детскую больницу на Гагарина. Там сразу сказали: «Глаз надо удалять!» Я спрашивала у врача, может, нам стоит съездить в Москву. Меня заверили, что я только зря время потеряю. Все произошло настолько быстро, что я даже опомниться не успела. 12 декабря 2014 года легли в больницу. 22-го нам уже провели первый курс химиотерапии для второго глаза. Между этими датами была операция и двухдневный отдых дома.- Швейцарский профессор утверждает, что общая химия при нашем заболевании бессмысленна. У нас же после трех курсов опухоль уменьшилась, а потом застыла. Не увидев изменений после шестого курса, наш врач предложила нам полететь в Москву. Сама оформила запрос в научно-исследовательский институт глазных болезней имени ГЕЛЬМГОЛЬЦА. Нас приняли. В мае 2015 года провели брахитерапию: на несколько часов подшивали в место опухоли радиоактивную пластинку. Через три месяца делали криозаморозку.В августе у Гриши на глазу, в передней камере на зрачке, появились пятнышки. Мы снова в московский НИИ. Там сказали: «Рецидив. Глаз надо удалять». Я отказалась. Тогда нас направили в Российский онкологический центр имени БЛОХИНА. Врачи развели руками: «Сделать ничего не можем. Лечить бесполезно. Только удаление». Дали пару дней на размышление. За это время мамочки, которые лежали с нами, посоветовали обратиться к профессору МУНЬЕ в Швейцарию. Его имя передается по цепочке среди тех, кому в России предлагают только радикальный метод лечения. Я сразу направила ему все наши результаты обследований. Он ответил в этот же день: «Случай тяжелый, но вы должны приехать для второго мнения».- В Швейцарии говорят не только на английском языке, но и на немецком, и на французском. Я иностранный язык изучала только в школе. С той поры столько времени прошло, все забыла. Могла назвать свое имя да до десяти досчитать. У меня и загранпаспорта никогда не было. Оформляла его в Москве.В Лозанне всех русских, нуждающихся в лечении, встречает наша бывшая соотечественница Наталья. Она помогает снять комнату. Если есть возможность, то приходит в клинику и выступает в роли переводчика. Денег за это не берет.