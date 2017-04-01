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Дышите через раз


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Сегодня, 15:11
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Больным надо уметь терпеть и ждать

Лекарства, без которых не прожить. Их пенсионерка Тамара Андреевна принимает каждый день. Женщина болеет бронхиальной астмой, но инвалидности, дающей право на бесплатные лекарства, у неё нет. Покупать самой дорого: каждый месяц нужно как минимум 4 тысячи рублей. Таким больным помогает государство. Согласно закону Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медпомощи» люди, которые страдают социально значимыми заболеваниями (в их числе и бронхиальная астма), бесплатно получают лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания. До 2017 года Тамара Андреевна получала их каждый месяц, теперь не может. Лекарств нет, и когда они будут, неизвестно. Как жить и дышать?

За разъяснениями мы обратились в ангарский отдел Министерства здравоохранения Иркутской области организации медицинской и лекарственной помощи, но там ситуацию разъяснить не смогли, отправили в областное Министерство здравоохранения. Хотя с Тамарой Андреевной связались и помогли: буквально через неделю лекарство ангарчанке выдали.

Г.М. СИНЬКОВА, заместитель министра Министерства здравоохранения Иркутской области, в письменном ответе нашей газете заверила, что вне зависимости от возраста и социального статуса больные, страдающие бронхиальной астмой, должны быть обеспечены лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета. Тогда почему их нет?

Замминистра объяснила: «Министерство здравоохранения региона для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, с начала года приобрело порядка 52 тысяч упаковок необходимых лекарств по 21 торговому наименованию, что соответствует трехмесячному запасу таких лекарственных препаратов».

Ольга КРАСНОВА

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