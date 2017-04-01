Дышите через раз

Больным надо уметь терпеть и ждать



Ольга КРАСНОВА

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За разъяснениями мы обратились в ангарский отдел Министерства здравоохранения Иркутской области организации медицинской и лекарственной помощи, но там ситуацию разъяснить не смогли, отправили в областное Министерство здравоохранения. Хотя с Тамарой Андреевной связались и помогли: буквально через неделю лекарство ангарчанке выдали.Г.М. СИНЬКОВА, заместитель министра Министерства здравоохранения Иркутской области, в письменном ответе нашей газете заверила, что вне зависимости от возраста и социального статуса больные, страдающие бронхиальной астмой, должны быть обеспечены лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета. Тогда почему их нет?Замминистра объяснила: