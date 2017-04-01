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Парки обработают


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Вчера, 12:31
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По состоянию на 12 апреля с укусами клеща в медицинские учреждения Ангарска уже обратились 9 человек. Три принесли клещей из леса в районе Савватеевского тракта, остальные - после прогулки по лесу в районе Стеклянки, Архиереевки, Тальян.

В клещах, сданных на анализ, энцефалита и боррелиоза, к счастью, не обнаружено. Однако их активность в нашем регионе наблюдается с конца марта до конца октября. По статистике, ежегодно с укусами клеща в медучреждения АГО обращаются 1000-1200 человек.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения противоклещевая обработка будет проведена более чем на 30 гектарах парковых зон, скверов, прогулочных площадках детских домов и образовательных учреждений, а также на кладбищах АГО. По словам директора МБУ «Парки Ангарска» Максима ГЕНДЛЕРА, подрядчик для выполнения этих работ в парках и скверах уже определен, обработка будет проведена до конца апреля. На внегородских территориях завершение обработки планируется в мае.

Виктория КОСТИНА
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