Парки обработают

Виктория КОСТИНА

В клещах, сданных на анализ, энцефалита и боррелиоза, к счастью, не обнаружено. Однако их активность в нашем регионе наблюдается с конца марта до конца октября. По статистике, ежегодно с укусами клеща в медучреждения АГО обращаются 1000-1200 человек.Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения противоклещевая обработка будет проведена более чем на 30 гектарах парковых зон, скверов, прогулочных площадках детских домов и образовательных учреждений, а также на кладбищах АГО. По словам директора МБУ «Парки Ангарска» Максима ГЕНДЛЕРА, подрядчик для выполнения этих работ в парках и скверах уже определен, обработка будет проведена до конца апреля. На внегородских территориях завершение обработки планируется в мае.