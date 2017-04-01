Где ангарчане учатся лечить себя без лекарств

…Исчезли все болезни человека.

А значит, и лекарства ни к чему!

А для духовных радостей ему

Открыт особый магазин-аптека.

Какая б ни была у вас потребность,

Он в тот же миг откликнуться готов:

- Скажите, есть у вас сегодня нежность?

- Да, с добавлением самых тёплых слов.

- А мне бы счастья, бьющего ключом!

- Какого вам: на месяц? На года?

- Нет, мне б хотелось счастья навсегда!

- Такого нет. Но через месяц ждём!...

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото предоставлено

Н.И. РОМАНОВОЙ

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Таким видел будущее поэт Эдуард АСАДОВ и описал его в стихотворении «Аптека счастья». Именно с прочтения этого стихотворения 9 февраля 2016 года начала свою работу над здоровьем ангарчан Наталья РОМАНОВА, руководитель клуба «Помоги себе сам». Уже больше года клуб собирается по четвергам, в 13.00, в малом зале ДК «Современник». Какой помощи там учат? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, в минувший четверг мы пошли на заседание клуба на тему «Чистим карму».В зале присутствовали несколько десятков слушателей, большинство из них пенсионного возраста. Позволить себе приехать на занятие в обеденное время могут только неработающие люди. Хотя темы, которые обсуждают на занятиях, помогли бы и молодым.Наталья Ивановна РОМАНОВА – приятная, ухоженная женщина 57 лет, в прошлом преподаватель технологии строительного производства в АТИ (нынешний АнГТУ), имеет два высших образования – техническое и гуманитарное по направлению «Экология».Темой самопознания, оздоровления человека через изменение его мышления она увлеклась ещё 25 лет назад. Но так как одна растила двоих детей, все свои силы направляла в работу, а по любимому направлению много читала.- рассказывает нашей газете Наталья Романова. –Так, пенсия стала для Натальи Ивановны периодом, когда она только начала делать то, о чём мечтала. Решила, если Богу будет угодно, найдётся в городе для занятий бесплатный зал. И действительно, совершенно безвозмездно откликнулся ДК «Современник».