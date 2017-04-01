Где ангарчане учатся лечить себя без лекарств
…Исчезли все болезни человека.Только после выхода на пенсию Наталья РОМАНОВА смогла заняться любимым делом.
А значит, и лекарства ни к чему!
А для духовных радостей ему
Открыт особый магазин-аптека.
Какая б ни была у вас потребность,
Он в тот же миг откликнуться готов:
- Скажите, есть у вас сегодня нежность?
- Да, с добавлением самых тёплых слов.
- А мне бы счастья, бьющего ключом!
- Какого вам: на месяц? На года?
- Нет, мне б хотелось счастья навсегда!
- Такого нет. Но через месяц ждём!...
Таким видел будущее поэт Эдуард АСАДОВ и описал его в стихотворении «Аптека счастья». Именно с прочтения этого стихотворения 9 февраля 2016 года начала свою работу над здоровьем ангарчан Наталья РОМАНОВА, руководитель клуба «Помоги себе сам». Уже больше года клуб собирается по четвергам, в 13.00, в малом зале ДК «Современник». Какой помощи там учат? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, в минувший четверг мы пошли на заседание клуба на тему «Чистим карму».
В зале присутствовали несколько десятков слушателей, большинство из них пенсионного возраста. Позволить себе приехать на занятие в обеденное время могут только неработающие люди. Хотя темы, которые обсуждают на занятиях, помогли бы и молодым.
Наталья Ивановна РОМАНОВА – приятная, ухоженная женщина 57 лет, в прошлом преподаватель технологии строительного производства в АТИ (нынешний АнГТУ), имеет два высших образования – техническое и гуманитарное по направлению «Экология».
Темой самопознания, оздоровления человека через изменение его мышления она увлеклась ещё 25 лет назад. Но так как одна растила двоих детей, все свои силы направляла в работу, а по любимому направлению много читала.
- Но я всегда знала, что как только выйду на пенсию, стану учиться этому и преподавать,
- рассказывает нашей газете Наталья Романова. – Так и получилось. В Санкт-Петербурге в 2006 году я прошла курсы по подготовке «учителей здоровья», училась у учеников НОРБЕКОВА и у ЛИТВАКА, регулярно посещала различные тренинги. Мечтаю, конечно, проучиться на дневной форме обучения, но для этого надо ездить в Иркутск, а я ухаживаю за пожилой мамой, не могу себе этого позволить. Начала практиковать я, кстати, со своей мамы. Она у меня пессимист. Только она пожалуется на что-то, я ей сразу в этом хорошее нахожу. Она соглашается. Потом говорит: мне бы эти знания раньше иметь. Эффект от моих занятий с мамой видит и её врач.
Так, пенсия стала для Натальи Ивановны периодом, когда она только начала делать то, о чём мечтала. Решила, если Богу будет угодно, найдётся в городе для занятий бесплатный зал. И действительно, совершенно безвозмездно откликнулся ДК «Современник».
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото предоставлено
Н.И. РОМАНОВОЙ
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