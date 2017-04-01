Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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В других странах такие люди в особом почете. Мужчины, носящие значок донора, считаются завидными женихами, поскольку он служит свидетельством отличного здоровья. Кровь для спасения других людей у кого попало не берут! И за нее зарубежные клиники донорам платят.В России кровь сдают безвозмездно. 520 рублей на станции переливания крови выдают донору на усиленное питание. Что можно купить в магазинах на эти деньги, перечислять не станем. Средний чек в продуктовом супермаркете это сумму значительно превышает. Значит, не за деньги наши люди свою кровь жертвуют.Мы неоднократно проводили опросы среди доноров, интересуясь, для чего они сдают кровь. Единицы признавались, что нужны два выходных дня. Подавляющее большинство рассказывали разные истории, которые однажды привели их на станцию переливания. Кто-то сдавал кровь для конкретного человека, кто-то - за компанию, кто-то откликнулся на объявление. 9 из 10 человек через какое-то время вернулись снова. 4 из 9 досдавались до звания «Почетный донор», но на этом не остановились. Поход на станцию переливания крови для многих стал нормой жизни и спас тем самым десятки человек.Современные медицинские технологии позволяют проводить кровосберегающие операции, но… это возможно только в том случае, когда врачи работают в плановом порядке. Экстренные случаи непредсказуемы. При переломе костей таза кровопотеря порой составляет 1,5-2 литра. Об этом нашей газете рассказала заведующая реанимационным отделением БСМП Ольга ГОРБУНОВА: