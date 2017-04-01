Дожить до операции

Годовалому ребёнку требуются деньги на пересадку костного мозга



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из семейного архива БЕКТЕМИРОВЫХ

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Он привязан к телефону мамы. Тот, у кого подключен мобильный банк, может перечислить деньги, отправив смс на номер 900 с текстом: перевод 89041529837 сумма, которую хотите перевести.

Для Екатерины Александровны Б.

- рассказала нашей газете его мама Екатерина Бектемирова (в норме содержание тромбоцитов составляет 200-400 тысяч. – Прим. авт.). -