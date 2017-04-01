Дожить до операции

Годовалому ребёнку требуются деньги на пересадку костного мозга
У Богдана БЕКТЕМИРОВА, которому 2 мая исполнится 1 год, выявили редкое генетическое заболевание: первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Единственный метод лечения – трансплантация стволовых клеток. Операция назначена на сентябрь. Дожить до нее ребенок может только с помощью дорогостоящих лекарств, на которые ежемесячно необходимо свыше 50 тысяч рублей.- Богдан родился с низкими тромбоцитами: 6 тысяч на единицу изменения,
- рассказала нашей газете его мама Екатерина Бектемирова (в норме содержание тромбоцитов составляет 200-400 тысяч. – Прим. авт.). - Из перинатального центра нас выписали с диагнозом тромбоцитопения непонятного генеза под наблюдение гематолога. Мы с сыном лежали в Иркутске, в онкологии. Его кровь самолетом отправляли в Москву, в федеральный научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия РОГАЧЕВА. Месяц назад мы туда ездили сами, где нам поставили диагноз и назначили лечение, которое поможет дожить до пересадки стволовых клеток. Нам выписали препарат энплейт. Его необходимо ставить еженедельно. Одной упаковки, которая стоит 50-55 тысяч рублей, хватает на три инъекции. Ежемесячно Богдану необходим октагам, стоимость его 11 тысяч рублей за упаковку. На курс нужно 6 упаковок. Инвалидность сыну мы оформили. Препараты считаются жизненно важными. Октагам Министерство здравоохранения Иркутской области пообещало нам выделить, а энплейт нам приходится покупать самим, поскольку он не рекомендован к применению у детей младше 18 лет вследствие недостаточного количества данных по безопасности и эффективности. Однако нам его прописали врачи ведущей клиники страны, и он поднимает количество тромбоцитов до 20 тысяч. Я уже обратилась за помощью в Росздравнадзор, но пока они проведут проверку и примут какое-то решение, время будет упущено.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из семейного архива БЕКТЕМИРОВЫХ
... Полный текст статьи читайтеДля помощи Богдану открыт специальный счет
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Он привязан к телефону мамы. Тот, у кого подключен мобильный банк, может перечислить деньги, отправив смс на номер 900 с текстом: перевод 89041529837 сумма, которую хотите перевести.
Для Екатерины Александровны Б.