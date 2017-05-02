Укол здоровья

В Ангарске завершилась «Европейская неделя иммунизации».
Под прицел попал не только клещевой энцефалит, но полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, корь и туберкулёз. Европейская неделя иммунизации – это ежегодная акция, проводится она по всей стране. Цель одна – поставить прививки как можно большему числу людей. Чтобы не болели и других не заражали. - Вакцинация на сегодняшний день является самой эффективной мерой сохранения и укрепления здоровья. Ежегодно она позволяет предотвратить от 2 до 3 миллионов смертей от различных инфекционных болезней. В прошлом году нам удалось привить около 95% населения города. В этом году мы планируем достичь таких же высоких показателей, -
приводит статистику главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по городу Ангарску Ольга ТОВКАЧ.Кстати, непривитых детей во время иммунизации отправят домой на 60 дней.
Фото с сайта angara.net
Отсюда и результат, говорят врачи – показатели заболеваемости снижены до минимума. Например, сегодня уже практически не болеют полиомиелитом. Последний раз это заболевание было зафиксировало в 2010 году. - Сведены к минимуму у нас такие заболевания, как дифтерия, паротит, краснуха. На территории страны это уже единичные случаи. Плюс в 2014 году в национальный календарь прививок была включена вакцина против пневмококковой инфекции. Она является основной причиной гибели детей младшего возраста. Сейчас эту прививку ставят детям начиная с двухмесячного возраста, -
рассказала нашей газете врач-эпидемиолог городской детской больницы Галина НИЖЕГОРОДЦЕВА.
Ольга КНЯЗЕВА
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