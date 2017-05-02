Укол здоровья

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Ольга КНЯЗЕВА

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Под прицел попал не только клещевой энцефалит, но полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, корь и туберкулёз. Европейская неделя иммунизации – это ежегодная акция, проводится она по всей стране. Цель одна – поставить прививки как можно большему числу людей. Чтобы не болели и других не заражали.приводит статистику главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по городу Ангарску Ольга ТОВКАЧ.Отсюда и результат, говорят врачи – показатели заболеваемости снижены до минимума. Например, сегодня уже практически не болеют полиомиелитом. Последний раз это заболевание было зафиксировало в 2010 году.рассказала нашей газете врач-эпидемиолог городской детской больницы Галина НИЖЕГОРОДЦЕВА.