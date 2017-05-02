Как ангарчанин усовершенствовал аппарат Илизарова

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из архива МСЧ-36

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Получив по заказу от завода-изготовителя первый набор для совмещения отломков костей, заведующий травматологическим отделением МСЧ-36 Геннадий Бердюгин решил, что его необходимо усовершенствовать. Дело в том, что аппараты Илизарова делались из стали и весили 4-5 килограммов. По мнению Геннадия Васильевича, требовался более легкий металл. Специалисты АНХК предложили титан и в инструментальном цехе РМЗ изготовили 130 комплектов. Такой придумкой даже сам Илизаров восхитился, в больнице которого наш Бердюгин проходил месячную стажировку.- вспоминает Геннадий Васильевич. -Был период, когда в травматологическом отделении, которое тогда находилось на 1 этаже нынешнего неврологического корпуса, одновременно с аппаратами ходили сто человек. Игоря Васильевича ЛУБИНСКОГО - начальника одного из цехов, который потом возглавлял завод полимеров, обули сразу в два. В момент, когда он спускался в котлован, что-то случилось с лестницей, и в результате падения раскрошились обе пяточные кости.