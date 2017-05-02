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Легко!


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Вчера, 16:10
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Как ангарчанин усовершенствовал аппарат Илизарова

Помните, в 70-х - 90-х годах прошлого века многие пациенты травматологических отделений ходили с аппаратами Илизарова? В Ангарске первая операция по внедрению нового на тот момент метода сращивания костей была проведена в 1970 году в МСЧ-36 Геннадием Васильевичем БЕРДЮГИНЫМ.

Легко!
1970 год. Заведующий травматологическим отделением МСЧ-36 Геннадий БЕРДЮГИН корректирует пациенту аппарат Илизарова.

Получив по заказу от завода-изготовителя первый набор для совмещения отломков костей, заведующий травматологическим отделением МСЧ-36 Геннадий Бердюгин решил, что его необходимо усовершенствовать. Дело в том, что аппараты Илизарова делались из стали и весили 4-5 килограммов. По мнению Геннадия Васильевича, требовался более легкий металл. Специалисты АНХК предложили титан и в инструментальном цехе РМЗ изготовили 130 комплектов. Такой придумкой даже сам Илизаров восхитился, в больнице которого наш Бердюгин проходил месячную стажировку.

- У нас только была проблема: одноразовые спицы выпускались на единственном в стране заводе, который находился в Москве. Достать их было невозможно, - вспоминает Геннадий Васильевич. - Я рассказал об этом Леониду Яковлевичу БРОНШТЕЙНУ, который как-то пришел ко мне на прием. Он тогда был заместителем генерального директора АНХК и собирался в столицу в командировку. Через месяц звонит мне и говорит: «Забирай свои спицы!» Спицы – это калиброванные прутья толщиной 1,5-2 миллиметра. Нам их прислали три тонны! Несколько ящиков до сих пор в подвале медсанчасти стоят.

Был период, когда в травматологическом отделении, которое тогда находилось на 1 этаже нынешнего неврологического корпуса, одновременно с аппаратами ходили сто человек. Игоря Васильевича ЛУБИНСКОГО - начальника одного из цехов, который потом возглавлял завод полимеров, обули сразу в два. В момент, когда он спускался в котлован, что-то случилось с лестницей, и в результате падения раскрошились обе пяточные кости.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из архива МСЧ-36

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