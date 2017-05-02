Клиника закрывается?

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Какой директор уехал, не уточнили. Дело в том, что клинику возглавляет главный врач. Директор руководит Восточно-Сибирским институтом медико-экологических исследований.В настоящее время обязанности директора института временно исполняет Олег ЛАХМАН, бывший главный врач клиники профзаболеваний. Он в Москву последний раз по служебным делам ездил 2 марта: отчитывался по пациентам с профпатологией. Олега Леонидовича мы и попросили подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии клиники.Сейчас вообще акцент делается на дневной стационар. В нем нам разрешено лечить 774 человека. Объем услуг сохранился на уровне января 2016 года. Увеличение объемов и добавление финансирования во втором полугодии, как это практиковалось федеральным фондом ОМС в августе 2015 и 2016 годов, больше не предусмотрены.