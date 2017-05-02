Клиника закрывается?

В нашу газету позвонили читатели:
- Почему вы ничего не пишете о том, что клиника профзаболеваний в июне закрывается? Ее директор по этому вопросу уехал в Москву.
Какой директор уехал, не уточнили. Дело в том, что клинику возглавляет главный врач. Директор руководит Восточно-Сибирским институтом медико-экологических исследований.
Фото Николая СТЕРНИНА
В настоящее время обязанности директора института временно исполняет Олег ЛАХМАН, бывший главный врач клиники профзаболеваний. Он в Москву последний раз по служебным делам ездил 2 марта: отчитывался по пациентам с профпатологией. Олега Леонидовича мы и попросили подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии клиники. - Я каждые два-три года опровергаю подобные слухи. - Слухи обычно не рождаются на пустом месте. - Возможно, вывод о закрытии клиники сделали ангарчане, которые не смогли попасть к нам на лечение. Дело в том, что в нынешнем году у нас значительно уменьшилось количество пациентов в круглосуточном стационаре по устанавливаемым квотам. В 2014-2016 годах объем пациентов, обслуживаемых нами в рамках обязательного медицинского страхования, устанавливал федеральный фонд ОМС. С 2017 года объем оказываемой нами населению медицинской помощи устанавливает Министерство здравоохранения Иркутской области, а финансирование идет из средств фонда ОМС Иркутской области. И если в 2016 году общее количество квот, выделяемых на круглосуточный стационар, составляло 1658 человек, то в 2017 году – 624. При этом число желающих лечиться у нас не снизилось.
Сейчас вообще акцент делается на дневной стационар. В нем нам разрешено лечить 774 человека. Объем услуг сохранился на уровне января 2016 года. Увеличение объемов и добавление финансирования во втором полугодии, как это практиковалось федеральным фондом ОМС в августе 2015 и 2016 годов, больше не предусмотрены.- Но это же не повод закрывать клинику?- Ее никто и не закрывает! Однако полугодовые квоты по круглосуточному стационару мы выполнили за четыре месяца. Нас за это ругают и наказывают. Поэтому в мае мы на лечение никого не принимаем. В июне возьмем человек 20. А в июле почти все сотрудники клиники одномоментно уйдут в отпуск. Но платные услуги населению будут оказываться в обычном режиме. - Пациентов с профессиональными заболеваниями тоже лечить не будете?
- В июле пациенты по профпатологии к нам не приходят. По многолетней практике все сотрудники медико-социальной экспертной комиссии Иркутска в июле уходят в отпуск.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30